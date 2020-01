Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Legea vanatorii modificata la finalul anului 2019 a intrat in vigoare: Modificari pentru proprietarii de terenuri Inceputul anului 2020 a adus modificari la Legea Vanatorii. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a promulgat pe 9 ianuarie, Legea votata de parlamentari, la finele anului…

- Elevii de la Colegiul National de Informatica din Brasov „revin acasa” din 13 ianuarie. Primaria Brasov trimite executorii la firma spaniola care nu a terminat lucrarile la timp! Incepute in anul 2018, lucrarile de reabilitarea energetica inteligenta a Colegiului National de Informatica…

- La aceasta data, Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in 235 de localitati din 25 de judete, cu un numar de 609 de focare (dintre care 9 focare in exploatatii comerciale si 2 focare in exploatatii de tip A).

- Primaria Brasov isi va recupera in natura ultimele datorii de la Roman SA, dupa ce fabrica de autocamioane nu si-a achitat mai multa vreme obligatiile catre bugetul local al municipiului Brasov. Mai exact, potrivit unei informari prezentate ieri in sedinta de plen a Consiliului Local Brasov,…

- Avand in vedere ca traseele de schi sunt tot mai cautate de pasionatii de sporturi de iarna, municipalitatea brasoveana are in plan sa extinda numarul partiilor cu nocturna. In prezent, singura partie pe care se poate schia la lumina reflectoarelor in Poiana Brașov este „Bradul”, insa…

- Compania Apa Brasov, impreuna cu Serviciul Public de Termoficare, va executa vineri, 6 decembrie 2019 si sambata, 7 decembrie 2019, lucrari la infrastructura de apa si termoficare pe strada Nicolae Titulescu. In aceste conditii, circulatia va fi inchisa de vineri, de la ora 8.00 si pana sambata…

- Primaria Brasov a anuntat sectiile de votare din municipiu in care pot vota persoanele cu mobilitate redusa. Astfel, din datele municipalitatii brasovene, din cele 182 de sectii de votare din oras, 127 sunt accesibile persanelor cu mobilitate redusa, iar alte 55 nu beneficiaza de astfel de…

- Luna aceasta se va termina consolidarea zidului de sprijin de la intersectia drumului de Poiana cu strada Spatar Milescu. In luna decembrie va intra in reparatii si cel de la intersectia Caii Poienii cu strada Crisan! Incepute in prima parte a lunii octombrie 2019, lucrarile de punere in…