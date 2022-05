Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii 2 ani, comerțul online a inregistrat la nivel mondial o creștere extraordinara, cererea consumatorilor in mediul virtual explodand. Doar in Romania, in 2020, eCommerce-ul a inregistrat o majorare de 30% fața de 2019, iar in 2021 creșterea a fost de 10% fața de anul precedent, ajungand la…

- Poliția de Frontiera a transmis ca in cursul zilei de duminica s-a inregistrat o ușoara scadere a numarului de ucraineni care s-au refugiat in Romania prin vama Siret. Astfel, pe sensul de intrare in Punctul de Trecere al Frontierei Siret s-au inregistrat 3.106 persoane, din care 2.610 au fost cetațeni…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara a desemnat, cu ocazia Zilei Educației Financiare, caștigatorii primei ediții a concursului național de educație financiara – Olimpiada A.S.F., dedicat tuturor elevilor aflați in acest an școlar in clasa a XI-a. Concursul, organizat in parteneriat cu Uniunea Naționala…

- „Economia in 2022 funcționeaza intr-un context complex și in continua schimbare – de la transformarea digitala la impactul pandemiei și urgența de a oferi o societate mai incluziva și mai rezistenta, pana la nevoia vitala de a pastra resursele limitate și de a proteja mediul. Liderii trebuie sa ofere…

- Șeful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, s-a intalnit marți, 22 martie, la sediul MApN, cu omologul din Ungaria, generalul-locotenent Romulusz Ruszin-Szendi. Intrevederea s-a axat pe analiza situației de securitate in regiunea Marii Negre și pe stadiul implementarii masurilor aliate…

- Ministrul Finanțelor, dl Adrian Caciu, a discutat miercuri, 9 martie a.c., cu delegația Bancii Mondiale condusa de dna Gallina Vincelette, Directorul regional al Bancii Mondiale pentru țarile din Uniunea Europeana, despre continuarea colaborarii bilaterale, in sensul susținerii implementarii proiectelor…

- In contextul intarzierilor semnificative și al blocajului inregistrate la punctul de frontiera dintre Ucraina și Romania, PTF Porubne – PTF Siret, generate de fluxul foarte mare de persoane care doresc sa paraseasca teritoriul Ucrainei și de procedurile specifice de verificare a documentelor aplicate…

- Vineri, 11 februarie 2022, in cadrul ședinței comune a Guvernului Romaniei și a Republicii Moldova, a fost semnat Acordul privind reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming internațional și a celor de apeluri internaționale intre cele doua state. Acordul a fost incheiat pe o perioada…