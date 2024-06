Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea pentru completarea alin. (1) al art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Actul normativ prevede scutirea de impozit sau taxa pentru cladirile clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice care nu au fatada stradala…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea pentru modificarea art. 128 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii. Actul normativ prevede ca femeile gravide, lauzele si cele care alapteaza, precum si parintele singur din familia monoparentala nu pot fi obligati sa presteze munca de…

- „Presedintele tradator s-a grabit sa promulge legea care aduce marea amnistie pentru evazionisti. Legea lui Ciolacu si Ciuca este o lege de zece ori mai rea decat ce a putut gandi Liviu Dragnea. Incepand de astazi, daca cineva face evaziune de pana intr-un milion de euro si este prins, da banii inapoi…

- „Proiectul de lege al combaterii evaziunii fiscale a fost promulgat de presedintele Romaniei. Dupa cum a constatat si CCR in motivarea avizului de constitutionalitate, Romania trece la o noua etapa judiciara in aceste spete. Au fost destule cazuri in care executarea pedepsei nu a remediat fapta incriminata.…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Actul normativ permite subconcesionarea bunurilor publice ale statului prin atribuire directa.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, legea prin care soferii de mopede si motociclete nu vor mai fi obligati sa detina triunghiuri reflectorizante, trusa de prim-ajutor si extinctor. Actul normativ promulgat de catre seful statului are ca obiect de reglementare completarea art. 8 din ordonanta…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, actul normativ pentru modificarea Legii concurentei 21/1996, prin care se stabileste ca plenul Consiliului Concurentei este format din noua membri, acestia avand un mandat de cinci ani, cu posibilitatea reinnoirii o singura data, conform Agerpres. Actul…