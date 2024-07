Proprietarii de baruri care supraaglomerează plaja cu sezlonguri, amendați în Grecia Grecia a luat masuri Proprietarii de baruri și restaurante din Grecia, care aglomereaza plajele cu umbrele, scaune pliabile și șezlonguri risca amenzi usturatoare de 1.000 euro, noteaza Gandul . Aceștia sunt indemnați sa aiba panouri afișate pe care sa specifice numarul de scaune pliabile și șezlonguri care pot fi inchiriate. Potrivit noului regulament, doar 30% din plaja mai poate fi ocupata de scaune pliabile. Persoanele care nu respecta legea pot fi raportate printr-o aplicație cu GPS. Șezlongurile trebuie sa fie amplasate la 4 metri de țarm. Turiștii sunt mulțumiți. Controalele sunt tot mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

