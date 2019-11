Stiri pe aceeasi tema

- Timișorenii mai au de așteptat pana cand se vor putea plimba pe trotuare reabilitate cu pavaj din piatra naturala in centrul orașului. Asta pentru ca, susține Nicolae Robu, procedura de contractare a unui furnizor merge destul de greoi. In aceste condiții, Nicolae Robu a anunțat, astazi, in cadrul conferinței…

- De vineri, zona centrala a Timisoarei e interzisa traficului rutier, aceasta pentru ca municipalitatea realizeaza o serie de lucrari in zona. Doua poduri si strazile din jurul Catedralei si a Primariei au fost total blocate. Ceea ce a creat o mare surpriza pentru primarul Nicolae Robu! El spune ca nu…

- Trotuarele din centrul Timișoarei au fost lasate de izbeliște. Asta deși, in ultima perioada, au loc numeroase lucrari de modernizare a strazilor din aceasta zona. Nicolae Robu susține ca exista și o explicație pentru faptul ca nu s-a intervenit la trotuare. Astfel, edilul-șef a anunțat ca, in perioada…

- Dupa ce in urma cu cațiva ani, Clinica de Dermatologie a fost mutata din cladirea de pe str. Marașești in Complexul Studențesc, reprezentanții Primariei Timișoara au gasit o soluție și in ceea ce privește Secția de Radioterapie, care a ramas sa funcționeze in același imobil din centrul orașului. Nicolae…

- 4,64 milioane de lei cu TVA, echivalentul a aproximativ 980.000 de euro! Atat primește firma Alex Dia Construct ca sa execute lucrari suplimentare la Palatul Culturii din centrul Timișoarei, cladirea care gazduiește mai multe instituții culturale și care se degradeaza pe zi ce trece. Șantierul ar…

- Apar noi coșuri de gunoi in zona centrala a Timișoarei. Nicolae Robu a anunțat, astazi, in cadrul conferinței de presa de la sediul primariei, ca au sosit 54 de coșuri de gunoi stradale, care au fost cumparate de noul operator de salubrizare stradala din Timișoara, firma Brantner. „Ne-au sosit coșurile…

- Modernizarea WC-ului public din centrul Timișoarei s-a facut cu incalcarea grosolana a legii, au constatat auditorii Curții de Conturi. Modul in care administrația condusa de Nicolae Robu a acționat seamana izbitor cu cazul porții ”ucigașe” de pe Calea Lugojului care dupa ”estetizare” s-a prabușit,…

- La Timișoara se pregatește o noua ediție a Festivalului Minoritaților Etnice. Potrivit reprezentanților Primariei Timișoara, ediția cu numarul VI a evenimentului care reunește artiști ce reprezinta etniile din oraș va avea loc in data de 22 septembrie in Piața Victoriei. Festivalul debuteaza la ora…