Guvernul a aprobat, in ședința de miercuri, o Ordonanța de Urgența prin care cei care iau decizia de a inființa o padure de la zero vor primi anual o prima de sechestrare forestiera, timp de 20 de ani. Prima are valoarea de 456 de euro pentru fiecare hectar. Ordonanța prevede patru categorii de lucrari de […]