- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, atinge un nou record al ultimilor trei ani si jumatate. ROBOR la trei luni a ajuns, miercuri, la 2,47% pe an, de la 2,45% pe an cât era luni, reiese din datele Băncii Naţionale…

- Compania nipona Takeda Pharmaceutical este aproape de un acord privind achizitionarea Shire Plc, lider global in domeniul bolilor rare, dupa ce si-a imbunatatit oferta la 46 miliarde de lire sterline (64 de miliarde d...

- Grupul Farmexim, din care fac parte lantul de farmacii Help Net si distribuitorul de medicamente Farmexim, a fost cumparat de gigantul german Phoenix, cu activitati in distributia si retailul farma in 26 de tari din Europa intr-o tranzactie cu o valoare estimata de ZF la peste 100 mil. euro.

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) a initiat actiuni de verificare a calitatii si conformitatii tuturor vinurilor existente pe piata, iar in urma controalelor au fost depistate unele loturi provenite din Bulgaria, care s-au dovedit a fi falsuri, in depozitele unor distribuitori…

- Interesul investitorilor pe piata de fuziuni si achizitii din Romania ramane la un nivel apropiat de cel record, dupa ce 2017 a reprezentat unul dintre cei mai activi ani in acest sector, numarul tranzactiilor crescand cu 28%, a anuntat joi compania de consultanta si audit EY Romania.In 2017,…

- Apple Watch este smartwatch-ul celor de la Apple ajuns anul trecut la generatia a treia. Din cate se pare, gadgetul este atat de interesant incat a reinviat piata de portabile. In practica, pentru aproximativ un an, s-au inregistrat scaderi importante de vanzari pe piata de smarband-uri si smartwatch-uri.…