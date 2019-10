Stiri pe aceeasi tema

- Scandal monstru, vineri la pranz, in sediul Primariei Bacau. Viceprimarul Constantin Scripaț a sunat la 112, dupa ce nu și-a mai putut descuia ușa de la birou. Potrivit relatarilor unor martori, viceprimarul Constantin Scripaț a reclamat, inaintea... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- O tanara de 19 ani a fost gasita, duminica, spanzurata in gradina casei in care locuia, din comuna Stremt, judetul Alba. Potrivit politistilor, primele date arata ca este vorba de o sinucidere. Purtatorul de cuvant al IPJ Alba, Luminita Prodan, a declarat, duminica, pentru MEDIAFAX, ca in…

- Polițiștii au deschis dosar penal in rem pentru nerespectarea regimului de conservare a habitatului natural, dupa ce a fost capturata o maimuța in Sectorul 5 al Capitalei, iar sub coordonarea procurorilor, este cautat proprietarul pentru a aplica sancțiunea legala. Conform mai multor informații,…

- Un barbat din Blaj care și-a agresat fosta soție și a amenințat-o sa nu reclame situația la poliție s-a ales cu dosar penal pentru violența in familie. Cei doi locuiau in aceeași casa. Potrivit IPJ Alba, luni, in jurul orei 17.00, polițiștii de ordine publica din Blaj au fost sesizați de catre o femeie…

- Un tanar din Sebeș a fost reținut dupa ce a fost prins de doua ori fara permis de conducere. Era cercetat penal pentru aceasta fapta, iar sambata polițiștii l-au depistat din nou la volan, in Petrești. Potrivit IPJ Alba, sambata, in jurul orei 13.00, polițiștii din Sebeș l-au depistat pe un tanar de…

- Potrivit IPJ Satu Mare, un barbat este cercetat pentru ca ar fi inselat trei persoane prin incheierea unor contracte de munca."In fapt, politistii de investigare a criminalitatii economice din cadrul Politiei municipiului Carei efectueaza cercetari fata de reprezentantul unei societati…