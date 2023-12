Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a facut noi precizari cu privire la cresterea si taierea porcilor in Romania, precum si despre preturile alimentelor de baza. „Porcul nu trebuie interzis si nu se va interzice niciodata in Romania, iar ideea acordarii de tichete pentru achizitia de carne e o mare…

- Papanașii, ciorba de fasole și micii sunt cele mai comandate preparate tradiționale online de catre romani, in acest an. De 1 decembrie se așteapta comenzi record pentru livrarea acasa. In topul preferințelor se afla papanașii, care a fost cel mai comandat fel de mancare tradițional in 2023, de peste…

- Serviciul Fiscal de Stat informeaza despre posibilitatea de a consulta pe pagina-web a SFS deciziile privind cotele impozitelor și taxelor locale aprobate de catre autoritațile publice locale. Informația respectiva poate fi gasita in meniul Legislație, pagina „Acte emise de catre AAPL”. Pentru comoditatea…

- Anul viitor, probabil prin luna septembrie, se vor organiza alegeri locale, ocazie cu care cetațenii iși vor alege primarul pentru urmatorul mandat de 4 ani. Chiar daca mai este ceva timp pana la acel moment, TurdaNews și-a propus sa ”ia pulsul” electoral, constant, pentru a prezenta cititorilor intenția…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a declarat sambata, la Digi24, ca nu a fost niciodata in concediu in strainatate, el susținand ca nu stie daca ajunge o viata sa descoperim Romania. Fostul premier a mai marturisit ca de Craciunul acesta va merge in Bucovina. ”Nu am fost niciodata in vacanta in strainatate,…

- Un barbat și o femeie au fost filmați in timp ce furau bijuterii in valoare de aproape 900.000 de lei dintr-un magazin din Craiova. Ei au fost prinsi pe Aeroportului International ”Henri Coanda” din Bucuresti. Barbatul, avand fata acoperita cu o masca si prin dislocarea unui perete exterior, ar fi…

- Daca ești in cautarea unei soluții prin care sa-ți dezvolți afacerea rapid și sigur, aceasta este mai aproape decat ai crede. Internetul poate reprezenta rezolvarea tuturor problemelor pe care le ai, daca il folosești intr-un mod ingenios și eficient, iar cand vine vorba despre afaceri, acesta poate…

- Cifra de afaceri a producatorului de preparate din carne CIA Aboliv, care deține o fabrica la Mihai Viteazu, au crescut cu circa 20% in anul 2022, comparativ cu anul precedent. ”Producatorul de preparate din carne CIA Aboliv din localitatea Mihai Viteazu, judetul Cluj, controlat de antreprenorul Bogdan…