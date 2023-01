Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Joe Biden a anuntat miercuri ca SUA vor trimite 31 de tancuri de lupta Abrams in Ucraina. „Despre asta este vorba: de a ajuta Ucraina sa isi apere si sa isi protejeze teritoriul ucrainean. Nu este o amenintare ofensiva la adresa Rusiei. Nu exista nicio amenintare ofensiva”, a declarat Biden,…

- Presedintele Dumei de Stat (camera inferioara a parlamentului rus), Viaceslav Volodin, un aliat apropiat al presedintelui Vladimir Putin, a declarat duminica aceasta ca livrarile de armament ofensiv catre Kiev care ameninta teritoriile Rusiei vor duce la o catastrofa globala si vor face imposibil de…

- Volodin a avertizat ca sprijinul acordat Ucrainei de SUA si de NATO conduce lumea catre un "razboi ingrozitor"."Daca Washingtonul si tarile NATO furnizeaza arme care vor fi folosite pentru a lovi orase civile (sic!) si pentru a incerca sa fie capturate teritorii de-ale noastre, asa cum ameninta, aceasta…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat vineri (20 ianuarie) ca țarile care sprijina Ucraina trebuie sa se concentreze nu doar pe trimiterea de noi arme catre Kiev, ci sa analizeze muniția pentru sistemele mai vechi și sa ajute la intreținerea acestora. Comentariile au fost facute in…

- Rusia agita apele in NATO. Aliatii pregatesc, impreuna cu partenerii lor, reuniunea de vineri de la Ramstein. Principala intrebare este daca Germania va livra sau nu Ucrainei tancuri grele Leopard 2.

- Un purtator de cuvant al guvernului din Germania i-a cerut Rusiei, vineri, sa ofere „asistenta medicala urgenta” politicianului de opozitie Aleksei Navalnii, a carui stare este critica Starea de sanatate a lui Aleksei Navalnii, politicianul despre care se credere ca otravit de susținatorii lui Vladimir…

- Seful grupului de mercenari Wagner din Rusia, Evgheni Prigojin, sustine ca fortele sale au finalizat preluarea orasului ucrainean Soledar, in timp ce ucrainenii transmit ca situatia este sub control, desi orasul a fost bombardat de 86 de ori, in cursul zilei de luni. 07:20 - Acum 9 minute 11-01-2023…

- Orasul Harkov a fost bombardat marti seara, la cateva ore dupa ce ministrul german de externe Annalena Baerbock a facut o vizita surpriza in acest oras impreuna cu omologul ucrainean Dmitro Kuleba, care a cerut Germaniei sa furnizeze tancuri grele, transmite AFP. „Cu cat o astfel de decizie este amanata…