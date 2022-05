Stiri pe aceeasi tema

- Margarita Simonian, șefa televiziunii Russia Today, a declarat ca fie Rusia va caștiga impotriva Ucrainei, fie „lucrurile se vor termina rau pentru intreaga umanitate”. Simonyan, care a studiat in SUA, le-a mai spus rușilor ca ar trebui sa se bucure ca copiii lor nu vor studia niciodata in Occident.…

- Denys Shmyhal a transmis un mesaj pe contul sau de Twitter, in cadrul caruia a afirmat ca s-a intalnit cu Joe Biden și și-a manifestat optimismul legat de finalizarea razboiului inceput de Vladimir Putin, in Ucraina, pe 24 ferbuarie, respectiv in urma cu 57 de zile . "Ucraina va caștiga (razboiul cu…

- Invazia armatei ruse in Ucraina e in continuare sprijinita de majoritatea rușilor și un mare „merit” il are cel mai vocal propagandist al Kremlinului, Vladimir Soloviov. In ultima sa apariție la televiziunea de stat Russia1, acesta a amenințat țarile NATO și cetațenii lor, transmite Libertatea.ro .…

- Președintele rus Vladimir Putin a fost indus in eroare de consilieri care erau prea speriați sa-i spuna cat de prost merge razboiul din Ucraina și cat de daunatoare au fost sancțiunile occidentale, au declarat miercuri oficialii europeni și de la Casa Alba. Președintele rus Vladimir Putin a fost indus…

- Potrivit oficialului european, ordinul lui Vladimir Putin de a transfera plațile pentru combustibil in ruble rusești este un șantaj și o incercare de eludare a sancțiunilor UE, relateaza NEXTA.The #EU will not pay for #Russian gas in rubles.This was stated by the President of the European Commission…

- Potrivit oficialului european, ordinul lui Vladimir Putin de a transfera plațile pentru combustibil in ruble rusești este un șantaj și o incercare de eludare a sancțiunilor UE, relateaza NEXTA.The #EU will not pay for #Russian gas in rubles.This was stated by the President of the European Commission…

- Statele Unite iau in considerare posibilitatea de a trimite avioane in Polonia daca Varsovia decide sa trimita avioane de lupta in Ucraina, a declarat duminica secretarul de stat american, Antony Blinken, aflat intr-o vizita in Republica Moldova, informeaza Agerpres , care citeaza AFP si DPA. „Acum…

- Dupa ce a amenințat cu prețuri de 2.000 de euro pentru o mie de metri cubi de gaz, fostul președinte rus Dimitri Medvedev a revenit cu un alt mesaj de amenințare pentru Europa, de acesata data cu „razboiul real”, mesaj poblicat marți, pe Twitter, transmite digi24.ro. „Un…