Principalul propagandist al Kremlinului, Volodimir Soloviov, a cerut impușcarea comandanților ruși care au permis contraofensiva Forțelor Armate in regiunea Harkov, potrivit Inforesist.

Un nou moment suprarealist a avut loc la televiziunile rusești, Vladimir Soloviov afirmand in timpul emisiunii sale difuzate de postul Rossiya-1 ca rușii poarta razboaie in scopuri pașnice.

- Brigada cu destinatie speciala ‘Fulger’ a politiei moldovene a demarat joi la Comrat, centrul administrativ al regiunii autonome Gagauzia din sudul Republicii Moldova, o serie de exercitii tactice. Autoritatile moldovene spun ca astfel de exerciții se organizeaza cu regularitate in zona, dar evenimentul…

- Rusia vrea sa ajunga pana in Transnistria, a declarat Vladimir Soloviov, principalul propagandist al Kremlinului, in cadrul unei emisiuni al unui jurnalist italian foarte cunoscut de la postul public Rai 1.Obiectivul Rusiei in Ucraina este sa ajunga pana in Transnistria, spune cea mai fidela voce a…

- Vladimir Soloviov, propagandistul favorit al lui Vladimir Putin, a declarat in propria emisiune difuzata de canalul televiziunii de stat Rossia-1, ca Gorbaciov a comis o greșeala, lasand Germania sa se reunifice, iar Stalin a facut o alta greșeala, pentru ca a permis Germaniei sa existe.

