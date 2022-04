Stiri pe aceeasi tema

- Rusia dispune in acest moment de un arsenal nuclear capabil sa lichideze intreaga planeta de peste 447 de ori. Motiv pentru care testarea reusita, de saptamana trecuta, a celei mai mari si puternice rachete nucleare din arsenalul existent al omenirii, trebuie considerata cel mult un exercitiu de propaganda…

- sursa foto: NATO.int Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și Antony Blinken, șeful diplomației SUA, au facut declarații, vineri dimineața, la Bruxelles, in cadrul intalnirii de urgența a miniștrilor de externe din statele membre ale alianței nord-atlantice. Jens Stoltenberg a declarat ca NATO…

- Muzeul Memorial al Holocaustului a declarat ca, justificand atacul de joi, „Vladimir Putin a denaturat și și-a insușit istoria Holocaustului, susținand in mod fals ca Ucraina democratica trebuie "denazificata"”.Muzeul a adaugat ca „la fel de nefondate și flagrante sunt afirmațiile lui conform carora…

- Declarația Ucrainei privind dezvoltarea potențiala a propriilor arme nucleare nu este o bravada. Kievul are tehnologii sovietice și sisteme de livrare pentru astfel de arme, a declarat președintele rus Vladimir Putin in discursul sau televizat de luni. „Știm, de asemenea, ca s-au facut deja declarații…

- Forțele nucleare strategice ale Rusiei au organizat sambata exerciții supravegheate de președintele Vladimir Putin. Washingtonul a acuzat trupele ruse adunate in apropierea graniței cu Ucraina ca avanseaza și ca sunt „pregatite sa loveasca”. Rusia a testat cu succes rachete hipersonice și de croaziera…

- Presedintele rus Vladimir Putin a urmarit sambata dimineata direct de la Kremlin desfasurarea unui amplu exercitiu al fortelor nulceare ruse, informeaza agentia RIA Novosti, preluata de CNN. Manevrele militare au implicat asa-numita „triada nucleara” a Rusiei - avioane strategice, rachete balistice…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si omologul sau rus, Vladimir Putin, au pledat luni seara, la Moscova, pentru continuarea dialogului NATO-Rusia in scopul ajungerii la un acord pe tema arhitecturii de securitate din Europa si pentru solutionarea conflictului separatist din estul Ucrainei.…

- Boris Johnson se afla marți in Ucraina, dupa ce l-a avertizat pe Vladimir Putin pentru a evita o „varsare de sange in Europa”. „Ceea ce ii voi spune președintelui Putin, așa cum am mai spus, este ca cred ca cu toții trebuie sa ne dam inapoi cu un pas. Cred ca Rusia trebuie sa se retraga. Cred ca o…