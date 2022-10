Stiri pe aceeasi tema

- Ajutorul militar suplimentar in valoare de 625 de milioane de dolari pe care SUA au anunțat ca il vor trimite Ucrainei este o amenințare la adresa intereselor Rusiei și crește riscul unei confruntari cu Occidentul, avertizeaza ambasadorul Rusiei in SUA, Anatoli Antonov, citat de Reuters . „Percepem…

- Odata cu anexarea Donbasului, a regiunilor Herson, Zaporojie, ocupate de armata rusa, Putin a ars toate punțile in urma sa, taindu-și orice cale de retragere. El a pus Ucraina și aliații sai occidentali in fața faptului implinit, declarand teritoriile respective teritorii ale Federației Ruse „pentru…

- Un consilier al presedintiei ucrainene, Mihailo Podoliak, indeamna din nou Occidentul sa impuna sanctiuni Rusiei si sa creaca livrarile de armament catre Ucraina. Practic, nu se schimba nimic, pentru ca Rusia ”ocupa deja aceste teritorii”, iar Guvernul ucrainean este angajat in ”eliberarea” acestor,…

- ONU și-a exprimat din nou sprijinul pentru „integritatea teritoriala a Ucrainei” in cadrul „granitelor sale recunoscute”, dupa ce Rusia anunțat „victoria” la așa-zisele referendumuri organizate in regiunile ocupate din Ucraina. Aceeași poziție a fost exprimata și de China, considerata o aliata a Rusiei.…

- Amenințarea președintelui Vladimir Putin de a folosi arme nucleare in Ucraina daca „integritatea teritoriala” a Rusiei este amenințata a starnit discuții profunde in Occident cu privire la modul in care ar reacționa Vestul, scrie Al Jazeera. Intr-o adresa televizata de miercuri, liderul rus a spus ca…

- Moscova nu ar trebui sa riposteze la decizia de a interzice acordarea de vize Schengen pentru cetațenii ruși, pentru ca intr-o zi europenii inșiși vor visa sa vina in Rusia. Aceasta opinie a fost exprimata de parlamentarul rus de origine ucraineana Sergei Pavlovich Tsekov, informeaza Pravda. Potrivit…

- Generalul ucrainean Dmitro Marcenko, cel care a coordonat apararea oraselor Nikolaev si Odesa, sustine ca Ucraina poate pune capat razboiului cu Rusia și poate caștiga in primavara, ajungand la granițele sale din 1991, transmite agentia de presa RBC , citat de Hotnews . „Nu as vrea sa lansez prognoze,…

- Articol de Tatiana Stanovaia (cercetatoare la Carnegie Endowment for International Peace, specializata in politica interna și externa a Rusiei), publicat in The New York Times și preluat de Rador: Totul merge conform planului. Acesta e mesajul transmis de președintele Vladimir Putin. Razboiul din…