Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca Marea Neagra nu aparține Rusiei, amintind Moscovei ca in zona respectiva se mai afla Ucraina, Turcia, Romania și Bulgaria. Potrivit Ukrinform, liderul ucrainean a facut declaratia respectiva in cadrul celei de-a 14-a editii a Aspen Security Forum,…

- Rușii și ucrainenii amenința reciproc cu atacarea navelor din Marea Neagra, inclusiv cele civile. "Toate navele care circula pe Marea Neagra spre porturi din Rusia sau spre porturi ucrainene aflate pe teritoriul ocupat temporar de Rusia vor putea fi considerate de Ucraina ca transportand marfuri militare,…

- Loviturile rusesti asupra zonelor portuare ucrainene au continuat joi, dupa ce Rusia a avertizat in ajun ca navele care se indreapta spre porturile ucrainene din Marea Neagra ar putea fi considerate tinte militare, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Pe masura ce au crescut ingrijorarile legate…

- Dupa retragerea Rusiei din Initiativa pentru cereale de la Marea Neagra, Ucraina ia in considerare posibilitatea unui „culoar pentru cereale” prin apele teritoriale ale Romaniei si Bulgariei, a declarat ambasadorul Ucrainei in Turcia, Vasil Bodnar, la televiziunea publica din Ucraina, Suspilne, scrie…

- Vorbind la o conventie a bisericii protestante germane din Nurnberg, Scholz a spus ca a mai vorbit cu Putin prin telefon in trecut.”Intentionez sa o fac din nou in curand”, a spus el, adaugand ca ”nu este rezonabil sa fortezi Ucraina sa aprobe si sa accepte incursiunea facuta de Putin si ca anumite…

- Statele membre ale Uniunii Europene au convenit, joi, sa prelungeasca suspendarea tuturor tarifelor vamale, cotelor si masurilor de aparare vizand exporturile Ucrainei in UE pentru inca un an, pana in luna iunie 2024, dupa ce au indepartat un embargou cu privire la importurile de cereale impus de unele…

- Statele membre UE au luat decizia de a menține inca un an de zile scutirea de la taxe vamale produsele de orice fel venite din Ucraina. Statele membre ale Uniunii Europene au convenit, joi, sa prelungeasca suspendarea tuturor tarifelor vamale, cotelor si masurilor de aparare vizand exporturile Ucrainei…

- “Actiunile teroriste ale regimului de la Kiev pun in pericol urmatoarea prelungire a acordului privind cerealele dincolo de 18 mai anul acesta”, a afirmat Ministerul rus al Apararii intr-o declaratie postata pe canalul sau de Telegram. Ministerul Apararii sustine ca o analiza a traseului parcurs de…