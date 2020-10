Stiri pe aceeasi tema

- Este necesar un buget care sa garanteze ca Uniunea Europeana atinge obiectivele Conferinței de la Paris privind efectele schimbarilor de clima. Infiintarea unui organism științific independent care sa monitorizeze progresele inregistrate Eliminarea treptata, pana cel tarziu in 2025, a tuturor subvențiilor…

- Parlamentul European a votat marti in favoarea unui obiectiv obligatoriu juridic de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera in Uniunea Europeana cu 60% pana in 2030, fata de nivelul din 1990, conform rezultatelor votului, facute publice miercuri, relateaza Reuters. Adunarea plenara a PE isi va…

- Obiectivul de reducere a gazelor cu efect de sera in UE, majorat la 55%, pana in 2030. Von der Leyen: ”Economia si industria o vor putea face” Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat miercuri o propunere de reducere cu 55% a emisiilor de gaze cu efect de sera in Uniunea…

