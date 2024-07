Propagandă si anti-propagandă Ni se face capul calendar cu tot felul de programe și idei menite sa ne apere de propaganda “unor state straine”, se interzic posturi TV, site-uri ca sa nu cumva sa aflam lucruri care ne-ar deranja increderea in aliații strategici, se fac tot felul de bazaconii de genul cum sa ne ferim de știrile false […] Articolul Propaganda si anti-propaganda apare prima data in Deșteptarea.ro - Liderul presei bacauane . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

