- Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat NATO ca participa la conflictul din Ucraina prin furnizarea de arme fortelor Kievului, informeaza duminica AFP. „Ei (tarile NATO) trimit Ucrainei arme in valoare de zeci de miliarde de dolari. Aceasta este cu adevarat participare” (la conflictul din Ucraina),…

- Intr-un interviu pentru televiziunea de stat Rossia-24 si pentru agentia oficiala RIA Novosti, Serghei Lavrov a spus ca toata lumea doreste ca actualul conflict din Ucraina - pe care Moscova il numeste "operatiune militara speciala" - sa inceteze, dar ca sprijinul acordat Kievului de Occident joaca…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat joi ca Moscova va face tot posibilul pentru a „trezi la realitate” Uniunea Europeana si NATO, pe care le acuza ca vor sa slabeasca si sa invinga Rusia, informeaza agentia Reuters, preluata de Agerpres. In comentarii televizate, Serghei Lavrov a declarat…

- Fostul președintele al Rusiei, Dmitri Medvedev, a afirmat ca arsenalul nuclear al Rusiei si regulile stabilite de Moscova pentru utilizarea sa sunt singurii factori care impiedica Occidentul sa inceapa un razboi impotriva Rusiei, intr-un articol publicat duminica, informeaza Reuters , potrivit Agerpres…

- Intr-un articol publicat in Rossiiskaya Gazeta, fostul presedinte rus a mai spus ca Moscova isi va continua razboiul in Ucraina pana cand "regimul dezgustator, aproape fascist" de la Kiev va fi inlaturat si tara va fi total demilitarizata.Dmitri Medvedev, care obisnuia sa se prezinte ca un modernizator…

- Rusia a transmis miercuri, prin vocea purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, ca nu a primit nicio propunere privind o "incetare a focului de Craciun" in Ucraina, informeaza Reuters, care noteaza ca anunțul Moscovei vine in contextul in care luptele se vor prelungi, cel mai probabil, pana…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promis vineri ca orice tara care indrazneste sa atace Rusia cu arme nucleare va fi stearsa de pe fata pamantului, noteaza Reuters. Putin a declarat ca Rusia nu are mandat sa lanseze prima o lovitura nucleara preventiva, spre deosebire de Statele Unite, dar ca armele…