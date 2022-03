Majoritatea rușilor au incredere in Vladimir Putin și ar aproba acțiunile sale ca președinte, potrivit rezultatelor unui sondaj transmis de site-ul Ria Novosti, recunoscut pentru direcția pro-rusa.Potrivit datelor avansate, in perioada 7 martie – 13 martie, rata de aprobare a activitații președintelui Vladimir Putin a fost de 77,2%, iar ratingul de incredere a fost de 79,6%.Cifrele, susține sursa citata, sunt in creștere fața de sondajul anterior, care a fost efectuat intre 28 februarie și 6 martie. La acel moment, 74,6% dintre respondenți au aprobat activitațile lui Putin, iar 77,4% au avut incredere…