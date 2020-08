Stiri pe aceeasi tema

- Clorochina și hidroxiclorochina, medicamente vehiculate la inceputul pandemiei, nu sunt eficiente suta la suta. Clorochina, alaturi de derivata ei, hidroxiclorochina, este folosita cu succes ipotriva malariei de mai bine de jumatate de secol și au fost ipoteze ca ar avea și efecte impotriva coronavirusului.…

- Averea financiara a romanilor a crescut in medie cu 7% in ultimii 20 de ani, intr-un ritm mai lent decat cresterea de 10% inregistrata in Europa Centrala si de Est, Statele Baltice si Rusia in aceeasi perioada, insa aceasta ar putea fi mai putin afectata de criza generata de Covid-19, arata Boston…

- La o luna dupa omologare, Rusia incepe sa exporte un medicament numit Avifavir, potrivit romania-actualitati.ro.Medicamentul este realizat de Fondul rus de Investitii direct si un grup de companii farmaceutice private. Avifavir este unul din cele trei preparate din lume omologate pentru…

- Iata ce a relatat de ziua Internaționala a Parlamentarismului, intr-un interviu oferit in exclusivitate agenției Sputnik, președintele Consiliului Federației din Rusia, Valentina Matvienko. - De ce anume Rusia a inaintat inițiativa de instituire a Zilei Internaționale a Parlamentarismului?…

- Autor: Petru ROMOȘAN Guvernul ultraminoritar neoliberal (pedelist) si de ceva vreme si progresist-neomarxist (vezi recenta optiune legislativa a lui Klaus Iohannis pentru ideologia de gen dimpreuna cu LGBT) incearca oare sa prelungeasca criza coronavirusului, sa continue carantinarea populatiei la…

- PNL este singurul partid care sustine prelungirea starii de alerta dupa data de 15 iunie, in conditiile in care majoritatea parlamentara formata din PSD si celelalte formatiuni politice s-au pozitionat impotriva mentinerii restrictiilor. Asta in conditiile in care numarul infectarilor cu noul coronavirus…

- CHIȘINAU, 11 mai – Sputnik. Deputatul PAS Vladmir Bolea susține ca Partidul Acțiune și Solidaritate a analizat proprunerea Grupului parlamentar "Pro Moldova" de a fi creat un bloc antiguvernamenal și de fi inainta o moțiune de cenzura impotriva Guvernului Chicu. Potrivit lui Bolea, PAS nu susține…

- Hackeri care au legaturi cu Iranul au atacat cibernetic, in ultimele saptamani, angajati ai producatorului american de medicamente Gilead Sciences, compania care va furniza Remdesivir, un tratament pentru COVID-19, potrivit arhivelor web disponibile public consultate de Reuters si declaratiilor facute…