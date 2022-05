Propaganda lui Putin îndeamnă soldații ruși să fure porumbul Ucrainei ca să fie dat Chinei Dupa ce au dezbatut cum ar putea fi distrus de bombele nucleare ale Rusiei New York-ul sau chiar intreaga Marea Britanie, pentru ca al Treilea Razboi Mondial deja a inceput, propagandiștii ruși indeamna acum trupele sa fure porumb din Ucraina pentru ca Rusia sa-l vanda apoi, Chinei. Remarcile de la televiziunea de casa a Kremlinului, Rossia-1, vin in contextul in care soldații ruși ar fi furat deja echipamente agricole in valoare de 5 milioane de dolari și materiale de construcții, pe langa tot ce au luat din locuințele oamenilor. – Acordul dintre Ucraina și China cu privire la porumb nu a trecut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

