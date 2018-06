Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii instantei supreme au amanat marti, pentru 12 iunie, decizia in dosarul despagubirii frauduloase a omului de afaceri Gheorghe Stelian de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP), in care prejudiciul depaseste 60 de milioane de euro si in care sunt judecati fosta…

- Magistratii instantei supreme ar putea pronunta, marti, decizia in dosarul despagubirii frauduloase a omului de afaceri Gheorghe Stelian de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP), in care prejudiciul depaseste 60 de milioane de euro si in care sunt judecati fosta sefa a…

- Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie vor pronunta pe 29 mai sentinta in dosarul ANRP, in care sunt judecati Alina Bica, omul de afaceri Dorin Cocos si fiul acestuia, Alin Cocos. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Georgiana Tanasescu, editor online: Anda Badea)

- La ultimul termen in dosarul ANRP de la ICCJ, in care fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, Dorin si Alin Cocos sunt acuzati de fapte de coruptie, procurorul DNA a cerut pedepse cu exeucutare pentru toti inculpatii din aceasta cauza, cu exceptia celui din urma, pentru care a propus suspendarea. Citeste mai…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar urma sa dezbata miercuri ultimul termen in dosarul ANRP, in care sunt judecati Alina Bica, omul de afaceri Dorin Cocos si fiul acestuia, Alin Cocos. La termenul trecut, judecatorii au respins cererea Alinei Bica de a fi audiata prin videoconferinta in dosarul ANRP,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar urma sa dezbata miercuri ultimul termen in dosarul ANRP, in care sunt judecati Alina Bica, omul de afaceri Dorin Cocos si fiul acestuia, Alin Cocos. La termenul trecut, judecatorii au respins cererea Alinei Bica de a fi audiata prin videoconferinta…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au stabilit joi ca pe data de 20 aprilie sa se desfasoare ultimul termen in dosarul ANRP, in care sunt judecati Alina Bica, omul de afaceri Dorin Cocos si fiul acestuia, Alin Cocos.

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au stabilit joi ca pe data de 20 aprilie sa se desfasoare ultimul termen in dosarul ANRP, in care sunt judecati Alina Bica, omul de afaceri Dorin Cocos si fiul acestuia, Alin Cocos. La termenul de joi al procesului, fostul vicepresedinte al ANRP…