- Tulpina Omicron de COVID-19 va deveni dominanta in UE pana la jumatatea lunii ianuarie 2022, a declarat șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen in Parlamentul European. Ea cere creșterea ratei de vaccinare, scrie Reuters.

- Presiunea Rusiei in privinta livrarilor de gaz catre Republica Moldova reprezinta o „incercare fatisa” a Moscovei de a intimida guvernul reformist de la Chisinau, a declarat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen (foto), potrivit Reuters.Intr-un discurs in Parlamentul European,…

- Maia Sandu a anuntat miercuri, 27 octombrie, ca Republica Moldova a primit un grant in valoare de 60 de milioane de euro din partea Comisiei Europene ca ajutor in criza energetica pe care o traverseaza tara, informeaza News.ro , care citeaza Reuters. „Grantul de 60 de milioane de euro ca sprijin pentru…

- Decizia Tribunalului Constituțional din Polonia, care a stabilit ca unele articole din tratatele UE sunt incompatibile cu constituția țarii, a declanșat o disputa aprinsa marți in Parlamentul European, intre șeful guvernului polonez și președinta Comisiei Europene, doar ultimul act al relației tensionate…