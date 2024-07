Stiri pe aceeasi tema

- Istvan Kovacs (39 de ani) nu va mai arbitra la EURO 2024. El a fost trimis acasa de cei de la UEFA, dupa prestația catastrofala din meciul Cehia - Turcia 1-2. Unul dintre cei mai apreciați arbitri la nivel european, Istvan Kovacs a arbitrat doar doua partide la EURO 2024. A fost la centru la Slovenia…

- Istvan Kovacs (39 de ani) a arbitrat doua partide din grupele Euro 2024, Slovenia - Serbia 1-1 și Cehia - Turcia 1-2, dar nu a mai fost delegat in optimile competiției, mai ales in contextul prestației din al doilea meci, pe care l-a scapat din mana, acordand 17 „galbene” și doua cartonașe roșii! UEFA…

- Istvan Kovacs (39 ani) a fost delegat la partida dintre Cehia și Turcia, decisiva pentru optimile de finala ale Campionatului European, care se va disputa in aceasta seara de la ora 22:00. Deniz Coban, fost arbitru, l-a analizat pe centralul roman in presa din Turcia. Va fi a doua partida de la acest…

- UEFA l-a delegat pe Daniel Siebert, din Germania, la partida decisiva a tricolorilor pentru calificarea in optimile EURO 2024, anunta FRF pe site-ul propriu, potrivit Agerpres."Centralul" in varsta de 40 de ani nu a mai arbitrat nationala Romaniei pana in prezent.

- ARBITRAJ… Veștile bune continua pentru arbitrul Ovidiu Mihai Artene (45 de ani). Dupa delegarea la partida Serbia – Slovenia (1-1), vasluianul va fi arbitra un nou meci tare la Campionatul European din Germania. Artene va fi arbitru asistent la duelul dintre Turcia și Cehia, din ultima etapa a fazei…

- In primul meci al zilei de joi, 20 iunie 2024, de la Campionatul European de fotbal din Germania, jucat in grupa C, Slovenia si Serbia au remizat, scor 1 1, partida fiind arbitrata de romanul Istvan Kovacs.Slovenia a fost aproape de victorie, dupa golul lui Karnicnik, din minutul 69, iar succesul era…

- Istvan Kovacs (39 de ani), cel mai important arbitru roman al momentului, a fost delegat la primul meci de la Euro 2024. UEFA l-a trimis la o partida din grupa C de la turneul final din Germania. UEFA a anunțat pe site-ul oficial delegarea lui Kovacs la meciul Slovenia - Serbia, din grupa C. Partida…

