Promptitudinea, cuvantul de ordine in livrarea si montarea de baterii auto la domiciliu Iarna, problemele cu acumulatorii auto sunt mai frecvente decat in zilele calduroase de vara, mai ales atunci cand faci multe deplasari scurte. Prin urmare, este recomandat sa fii pregatit ca in orice moment sa apelezi la un serviciu de livrare baterii auto la domiciliu. Cum stii ca acumulatorul trebuie schimbat? Ideal este sa nu fii luat prin surprindere si sa nu te trezesti ca masina refuza sa porneasca tocmai atunci cand ai mai mare nevoie de ea. De aceea, este necesar sa recunosti din timp semnalele care iti arata ca e foarte posibil sa apelezi, cat de curand, la o firma ce… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cand se racește dupa-amiaza, este timpul sa va imbracați in haine mai calduroase. Dar cum ramane cu stilul? Modelele de iarna la cumpana dintre anii 2022/2023 pot fi spectaculoase, potrivite pentru multe ocazii, dar nu trebuie sa ne acopere silueta in forme fara forma. Trebuie doar sa știm care sunt…

- Incet, incet, planeta Marte devine atracția nopților de toamna-iarna. Cei care doresc sa faca fotografii sau observații pe cerul instelat, trebuie sa mearga in zone ferite de poluarea luminoasa, iar „recolta” va fi bogata.

- Meteorologii anunța ploi astazi in regiunea de nord. Mai exact, ploi vor cadea la Briceni, Edineț, Soroca, Balți. Și temperaturile vor scadea astazi. Maxima zilei va oscila intre +17 și +18, iar pe timp de noapte intre +7 și +8 grade Celsius.

- Meteorologii ne prevad vreme frumoasa și in general uscata. In aceasta noapte și dimineața izolat s-a format ceața slaba. Temperatura minima a aerului va fi destul de racoroasa cu valorile cuprinse intre +3..+8ºC, in urmatoarele doua nopți minimele vor fi in creștere și vor oscila intre +6..+11ºC. Maxima…

- (P) Cand este benefic sa apelezi la o firma de protecția muncii? Serviciile de protecția muncii sunt parte obligatorie din activitatea fiecarei societați. Inainte de a demara orice acțiune specifica, in calitate de antreprenor, este esențial sa te asigur ca toate avizele sunt valide și ca afacerea…

- In fata cresterii preturilor si a riscului de reduceri de energie, Franta a lansat un amplu plan care isi propune sa economiseasca energie de 10%, in urmatorii doi ani. Administratia publica din Paris este data ca exemplu, cu o utilizare mai mare a telemuncii si apa rece in cladirile publice.Guvernul…

- In fata cresterii preturilor si a riscului de reduceri de energie, Franta a lansat un amplu plan care isi propune sa economiseasca energie de 10%, in urmatorii doi ani. Administratia publica din Paris este data ca exemplu, cu o utilizare mai mare a telemuncii si apa rece in cladirile publice.Guvernul…