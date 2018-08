Stiri pe aceeasi tema

- Inspectia Judiciara a trimis la CSM raportul intocmit in urma verificarilor in cazul procuroarei Elena Iordache, de la Parchetul General, care instrumenteaza dosarul Onea-Negulescu. Sesizarile au fost formulate de ministrul Justitiei, dar si de procuroarea Iordache.Potrivit Antena 3, inspectoarea…

- Fostul șef al DNA Ploiești a depus o plangere la Inspecția Judiciara pe numele procurorului care il ancheteaza. Lucian Onea o acuza pe Elena Iordache de mai multe abateri disciplinare. Inspecția Judiciara a confirmat, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, ca pe rolul instituției exista o sesizare privind activitatea…

- “La momentul acesta (in jurul orei 16,30 – n.r.) sau acum zece minute, erau patru pe care ii stiti. La ora 17,30 se termina perioada de depunere a dosarelor. La 17,30 vom anunta oficial pe pagina ministerului, cu nume si prenume, candidatii care s-au inscris, dupa care maine (marti – n.r.) se verifica,…

- Inspectia Judiciara s-a autosesizat si efectueaza cercetari prealabile fata de procurorul DNA Alexandra Lancranjan, dupa ce aceasta a schimbat replici pe Facebook, in weekend, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pe tema incriminarii abuzului in serviciu din Germania.

- Inspectia Judiciara s-a autosesizat si efectueaza cercetari prealabile fata de procurorul DNA Alexandra Lancranjan, dupa ce aceasta a schimbat replici pe Facebook, in weekend, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pe tema incriminarii abuzului in serviciu din Germania.

- Inspectia Judiciara (IJ) a declansat o noua cercetare disciplinara fata de fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, dupa ce in conferinta de presa pe care a sustinut-o in luna februarie la sediul DNA a citit pasaje din stenograme dintr-un dosar aflat in curs. Aceasta…

- Potrivit agendei ministrului Justiției, Tudorel Toader va participa, miercuri, la ședința Secției pentru Procurori a CSM, unde se va stabili parchetul la care iși va continua Laura Codruța Kovesi activitatea. Președintele Romaniei a semnat decretul de revocare a Laurei Codruța Kovesi, masura luata…

- Doina Rusu, membru al CNA, a tinut sa precizeze, marti dimineata, ca s-a autosesizat dupa ce intr-o emisiune televizata liderul PSD, Liviu Dragnea, a facut diverse afirmatii fara sa ofere dovezi pentru ceea ce sustinea, scrie Ziare.com .