- Trei membri a Garzii de coasta ruse au fost raniti în cursul unui incident armat cu vase de pescuit nord-coreene în Marea Japoniei, a anuntat marti Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), în subordinea caruia se afla trupele de graniceri ruse, inclusiv garzile de coasta, potrivit…

- Legea anti-propaganda, asa cum a fost supranumita initiativa privind securizarea spatiului informational din tara noastra, este una dintre preocuparile Federatiei Ruse. Subiectul a fost discutat in cadrul vizitei de ieri, la Moscova, a ministrului de Externe, Nicu Popescu.

- Afacerea privind prelucrarea deseurilor la Moscova deschisa impreuna cu fiul procurorului general al Federatiei Ruse, Igor Ceaika, este un proiect al presedintelui tarii Igor Dodon, si nu al fratelui sau, Alexandru, asa cum s-a anuntat oficial.

- De 9 zile astept reactia Chisinaului si Bucurestiului (Guvern,societate civila, presa, partide politice etc) la aceasta intoxicatie si propadanda. Reactia este ZERO. In stire Rusia spune cu text deschis ca orasul Chisinau si Moldova au fost “eliberate” de ocupatia romano-germana.…

- Liderul Partidului Liberal, ex-primarul de Chisinau Dorin Chirtoaca, a plecat la Moscova vineri, 23 august, pentru a vedea cu ochii sai protocolul secret al Pactului Ribbentrop-Molotov, care se afla la Arhiva de Stat a Federatiei Ruse, dupa ce autoritatile ruse au decis sa publice documentul, in original,…

- Publicarea de catre Kremlin a protocolului secret al pactului Ribbentrop-Molotov, la 80 de ani de la semnarea acestuia, a sporit diviziunile intre rusii care cred ca URSS nu avea la acea vreme alta alternativa decat sa incheie acest pact cu Germania nazista si cei care considera ca el i-a dat aripi…

- Maia Sandu a cerut rechemarea la Chisinau pentru consultari a ambasadorului Republicii Moldova la Moscova, Andrei Neguta, pentru a explica cum a fost organizata aceasta vizita fara a fi anuntat guvernul. Sandu a precizat ca Serghei Soigu poate veni in Republica Moldova ca persoana privata, dar atunci…