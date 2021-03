Promovați-vă eficient în online cu eAdvertising! Zi de zi primim o confirmare a faptului ca online-ul este de baza, este viitorul și ca marketingul digital este mai eficient ca oricand. Asta pentru ca utilizatorii la ora actuala cauta in online absolut orice,... Citeste articolul mai departe pe Antena3.ro…

- Romania va putea incasa sume de la Comisia Europeana, in primii doi ani, in baza indeplinirii unor pasi sau a unor reforme care nu sunt bazate pe proiecte, a anuntat Marius Vasiliu, secretar de stat in Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, in cadrul consultarilor privind actualizarea Planului…

- Cel puțin la acest moment nu se știe in ce scenariu vor porni noul semestru școlile din Timiș și daca se va merge ”fizic” la clasa sau se va continua in sistem online. Joi dimineața, Prefectura Timiș a avut o ședința online cu primarii, s-au discutat doar probleme organizatorice, dar o decizie asupra…

- Cele mai mari contracte ale Ministerului Economiei sunt cele care finanțeaza pariciparea unor companii la targuri internaționale, a afirmat ministrul Economiei Claudiu Nasui, indicand faptul ca se dau comisioane mari și se risipesc banii publici. Elementele principale ale mesajului postat de Claudiu…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca ia in calcul ca activitatea unei clase sa nu fie intrerupta daca un elev are Covid-19. De asemenea, elevii cu contraindicatii medicale vor invața online. „Din perspectiva procesului educațional ne gandim la varianta in care daca apar doua cazuri intr-o…

- Daca tematica examenelor naționale nu este adaptata la situația anului in curs ar fi o negare a evidenței, a spus ministrul educației, Sorin Cimpeanu, intr-un interviu acordat luni dimineața Pro TV. Ministrul a aratat ca programa pentru Bacalaureat și pentru Evaluarea Naționala va fi “puternic adaptata”…

- The access of the population to medication, the essential list of medication from the World Health Organization (WHO), training staff from the health service management, response to the COVID-19 and ensuring a safe environment in Romanian hospitals, were among the topics addressed, on Monday, online,…

- Procurorul șef al DNA, Crin Bologa, s-a intalnit cu echipa de experti a Comisiei Europene din cadrul MCV și a susținut ca un obstacol in activitatea DNA este contextul legislativ romanesc, care trebuie sa repare legile justiției. Conform comunicatului DNA, indeplinirea obiectivului din Mecanismul de…

- moderna a anunțat, luni, printr-un comunicat, ca vaccinul anti-Covid dezvoltat de companie neutralizeaza tulpinile identificate in Marea Britanie și Africa de Sud. „Vaccinul COVID-19 produs de Moderna iși pastreaza activitatea de neutralizare impotriva tulpinilor emergente identificate pentru prima…