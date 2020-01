Stiri pe aceeasi tema

- Procter & Gamble Romania (P&G) va construi o noua fabrica la Urlati in care va produce capsule de detergent lichid, incepand cu 2021. Noua fabrica va avea 120 de locuri de munca si va fi a doua ca marime dupa cea care exista la acest moment in Franta, anunța MEDIAFAX.Citește și: Victorie…

- Daniel Muresan Zalaul nostru a devenit un vacarm plin de mașini, de claxoane, de nesimțiți și injuraturi. Toate lumea parcheaza pe unde apuca, trotuarele nu mai sunt pentru pietoni. Am colindat aproape toata Europa și nu am vazut așa ceva. Recent am fost in Portugalia unde am inchiriat o mașina pentru…

- Surprinzator sau nu, Romania si alte tari din Europa de Est se afla in fruntea clasamentului la numarul de femei angajate in sectorul tehnologic, o mostenire a perioadei comuniste. Daca in Japonia, doar 13% din forta de munca din IT este formata din femei, in Romania procentul este dublu: 26%. Recent…

- Cancerul intestinului gros este a doua cauza de deces dintre toate tipurile de cancer din Europa si, anual, in lume mor 700.000 de oameni din aceasta cauza. Cancerul de colon poate fi prevenit insa, deoarece dintre toate tipurile de cancer, acesta este cel mai influențat de alimentație. Recent, cercetatorii…

- Clinicile SANAMED (Sanamed Hospital și Sanatatea Ta), aflate in prezent in Strada Viitorului 44 și pe Bulevardul Dacia 54, iși vor consolida activitatea in noul complex de birouri dezvoltat de catre Vastint, Business Garden Bucharest, din Calea Plevnei, in prima parte a anului 2020. Fondata in anul…

- ​Publicația germana Suddeutsche Zeitung a scris recent ca șefii grupului VW vor sa repoziționeze marcile de volum pentru a nu concura atât de mult cu marca de baza Volkswagen, iar Skoda ar urma sa fie marele perdant, fiindca va fi retrogradata și va ajunge sa concureze cu Dacia. Într-un…

- Sorin Barbu este antreprenor si are o experienta de peste 17 ani in HoReCa. Recent, a marcat o premiera in industria ospitalitatii din Romania, fiind singurul roman care aduce peste proaspat din Spania (fara intermediari), cu care aprovizioneaza...

- Draghi face referire la tarile care au spatiu fiscal pentru a investi mai mult - Germania si Olanda - care de cativa ani inregistreaza excedente bugetare. "O politica fiscala mai activa in zona euro ar putea face posibila ajustarea mai rapida a politicilor noastre, care, suntem toti constienti,…