Stiri pe aceeasi tema

- Continue reading Consiliul Județean Timiș anunța organizarea examenului de promovare in grad profesional imediat superior celui deținut a unor funcționari publici din aparatul de specialitate at Info real.

- Primaria Alba Iulia angajeaza animator socio-educativ, consilier dezvoltare personala și consilier profesional: Condiții de participare la concurs Primaria Alba Iulia angajeaza animator socio-educativ, consilier dezvoltare personala și consilier profesional: Condiții de participare la concurs Primaria…

- De Sarbatori, scandalurile s-au ținut lanț, iar polițiștii au fost nevoiți sa intervina in forța in mai multe situații. Cele mai grave cazuri au fost mediatizate azi, de Biroul de Presa al IPJ Buzau: Cazul 1 In seara de 26 decembrie a.c., in jurul orei 20.20, politistii din cadrul Politiei municipiului…

- Trai pe vatrai la Primaria Alba Iulia: CRESC SALARIILE cu 15% pentru o categorie de angajați Trai pe vatrai la Primaria Alba Iulia: CRESC SALARIILE cu 15% pentru o categorie de angajați In cadrul ședinței Consiliului Local din Alba Iulia, din data de 29 noiembrie, pe masa consilierilor locali se afla…

- Primaria Alba Iulia vinde, la kilogram, mai multe mașini scoase din uz: LISTA autoturismelor Primaria Alba Iulia vinde, la kilogram, mai multe mașini scoase din uz: LISTA autoturismelor Primaria Alba Iulia anunța valorificarea, in condițiile legislației privind gestionarea deșeurilor, prin operatori…

- Miliardarii par sa aiba probleme financiare. Planurile lor de a-și proteja averile afecteaza zeci de mii de angajați, care sunt lasați fara locuri de munca. Amazon este cel mai recent gigant care concediaza angajați pe banda rulanta. Compania va reduce cel putin 10.000 de locuri de munca, anunta New…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Oradea au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatilor: Mincu Adrian Nicolae, consilier superior in cadrul Garzii Forestiere Ploiesti, in sarcina caruia s a retinut comiterea infractiunii de luare…

- ACTIVITATE…Trimisi in judecata inca din 2015, dupa ce au fost acuzati de catre Directia Nationala Anticoruptie, de fapte de coruptie, politistii si oamenii de afaceri din vestitul dosar al politistilor de la Rutiera au parte de sedinte una dupa cealalta. Magistratii au trecut la audierea inculpatilor…