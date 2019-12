Stiri pe aceeasi tema

- În preajma srbtorilor de iarn poliitii brileni acioneaz pentru prevenirea furturilor de animale domestice. Pentru luna decembrie Inspectoratul de Poliie Judeean Brila a demarat un Plan de aciune pentru prevenirea i combaterea furturilor de animale i pentru verificarea legalitii sacrificrii i co...

- Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Robert Chioveanu a dispus atat suplimentarea cu medici veterinari a echipelor responsabile, cat și intensificarea controalelor ca urmare a deficiențelor constatate privind transportul maritim de animale,…

- Noul presedinte al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) este Robert Viorel Chioveanu, a anuntat miercuri institutia. "Prim-ministrul, domnul Ludovic Orban, prin decizie, a numit in functia de presedinte al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru…

- Potrivit documentului, cei care detin porci si doresc sa ii sacrifice pentru consum o pot face de acum doar in prezenta unui medic veterinar. Cum foarte multe judete se confrunta cu o criza de personal, nota emisa de ANSVSA i-a speriat atat pe medici, care au spus ca nu pot face fata solicitarilor,…

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in prezent in 260 de localitati din 26 de judete, cu un numar de 792 de focare (dintre care 17 focare in exploatatii comerciale si cinci focare in exploatatii de tip A), iar in alte opt judete exista doar cazuri la mistreti. Conform unui comunicat al Autoritatii…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a retinut 1.441 de kilograme de carne de porc si produse din carne de porc a caror trasabilitate nu a putut fi demonstrata, in cadrul controalelor realizate in perioada 1 iulie - 31 august cu scopul de a preveni raspandirea…