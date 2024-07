Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a treia sesiune plenara a celui de-al 20-lea Comitet Central al Partidului Comunist Chinez (PCC) și-a inceput lucrarile luni la Beijing. Secretarul general al Comitetului Central al PCC, Xi Jinping, a facut, in numele Biroului Politic al Comitetului Central al PCC, un raport de lucru și a prezentat…

- Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, Xi Jinping, a solicitat imbunatațirea de sisteme pentru exercitarea reglementarilor riguroase asupra partidului. Xi a facut aceasta remarca joi, cand a prezidat o sesiune de studiu colectiv al Biroului Politic al Comitetului Central…

- Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, Xi Jinping, a efectuat miercuri o inspecție in regiunea autonoma Ningxia-Hui din nord-vestul Chinei, unde a vizitat comunitatea rezidențiala Changcheng din districtul Jingfeng al orașului Yinchuan, capitala regiunii. Aici a fost…

- Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, președintele țarii și președintele Comisiei Militare Centrale, Xi Jinping, a dat instrucțiuni importante cu privire la prevenirea inundațiilor și a efectelor secetei și asigurarea in mod eficient a siguranței oamenilor și a proprietaților.…

- Biroul Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez a organizat, luni, al 14-lea studiu colectiv privind promovarea angajarii de calitate in munca. Secretarul general, Xi Jinping, a subliniat ca aceasta este o noua misiune in noua era, trebuind susținut conceptul de dezvoltare, avand…

- Membrii Biroului politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (PCC) s-au intrunit, luni, pentru a examina Politicile și masurile pentru accelerarea dezvoltarii regiunilor din centrul țarii in noua epoca și Reglementarile prealabile pentru prevenirea pericolelor financiare, reuniunea…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a subliniat eforturile pentru deschiderea continua de noi perspective in educația ideologica și politica in școli, in noua epoca. Totodata Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (PCC) și președinte al Comisiei Militare Centrale, Xi a facut…

- Ministrul adjunct al Departamentului de Publicitate al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (PCC) și director al China Media Group (CMG), Shen Haixiong, a semnat, in marja vizitei de stat a președintelui Xi Jinping in Serbia, un memorandum de colaborare intre CMG și Departamentul pentru…