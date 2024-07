Stiri pe aceeasi tema

- In urma centralizarii rezultatelor inițiale obținute de absolvenții clasei a VIII-a care au susținut Evaluarea Naționala in sesiunea 2024, Ministerul Educației a publicat aceste rezultate in 3 iulie pe site-ul dedicat. In Maramureș au fost prezenți 3461 absolvenți ai clasei a VIII-a dintr-un total de…

- Rezultatele inainte de contestații la Evaluarea Naționala sunt disponibile AICI Contestațiile pot fi depuse la centrele de examen sau transmise prin mijloace electronice, in zilele de 3 iulie (in intervalul orar 16:00 – 19:00) și 4 iulie (in intervalul orar 8:00 – 12:00). Elevii care depun/transmit…

- Corneliu Barladeanu, fostul episcop al Hușilor, a primit o condamnare la 8 ani de inchisoare pentru viol, in urma investigațiilor jurnaliștilor Diana Oncioiu și Ovidiu Vanghele, conform HotNews. Procesul fostului ierarh al Bisericii Ortodoxe Romane a avut loc la Curtea de Apel Galați, unde el și fostul…

- FOTO: Elevii de la Colegiul Militar din Alba Iulia, cu rezultate deosebite la olimpiade, concursuri și competiții sportive, premiați la sfarșit de an școlar Elevii de la Colegiul Militar din Alba Iulia, cu rezultate deosebite la olimpiade, concursuri și competiții sportive, premiați la sfarșit de an…

- Incepe Evaluarea Naționala pentru elevii din clasele a IV-a. In Cluj, peste 5.700 de elevi vor participa la examenele naționale desfașurate in aceasta saptamana. In perioada 21-23 mai 2024, la nivelul județului Cluj, 5.722 elevi din clasele a IV-a (4.135 elevi din mediul urban și 1.587 elevi din mediul…

- Elevii seminariști de la Buzau au obținut rezultate frumoase la faza naționala ale olimpiadelor de discipline teologice de specialitate, la Brașov, și de limbi clasice, la Timișoara. Ei s-au intors acasa cu premii importante. Astfel, Sorin Ștefaniu, din clasa a XI-a, a obținut premiul I, la Istoria…