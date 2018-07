Stiri pe aceeasi tema

- Absolvenții de liceu din Salaj au obținut, in acest an, rezultate mai slabe la examenul maturitații, fața de cele de anul trecut. Cu un procent de promovabilitate de 61,92 la suta, regresul este de aproape zece procente fața de 2017 cand rata promovabilitații in județul nostru a fost de 70,86 la suta.…

- 59,51% din totalul candidaților din județul Covasna care au susținut probele examenului de bacalaureat in sesiunea iunie-iulie 2018 au promovat examenul, conform datelor de dinainte de contestații. Pe primul loc pe județ in ceea ce privește media la aceasta sesiune se afla un elev de la Liceul Teoretic…

- Un absolvent de liceu din judetul BrAila a obtinut media 10 la bacalaUreat, judetul inregistrand o rata de promovare de 77.13 la suta, care il plaseaza pe locul 4 la nivel national, dupa Cluj, Iasi si Bacau.

- In urma publicarii rezultatelor finale la examenul de Bacalaureat 2018, sesiunea de vara, Colegiul National Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia si Liceul Teoretic „Sfantul Iosif” Alba Iulia au promovabilitate 100%, la fel ca anul trecut. La polul opus, se afla Colegiul de Afaceri Alba Iulia și Liceul…

- Procentul de promovabilitate la examenul de Bacalaureat este de 67,7%, rezultatele fiind mai mici decat anul trecut. Un numar de 104 elevi au obtinut nota maxima, in timp ce 117 candidati au fost eliminati din examen. Rezultatele finale vor fi afisate pe 9 iulie. „Rata de promovare (inainte de contestatii)…

- Rezultatele examenului de Bacalaureat 2018 pentru judetul Prahova - publicate pe site-ul EDU.ro, miercuri, 4 iunie, pana la ora 12:00. Eventualele contestatii la BAC pot fi depuse in aceeasi zi, in intervalul 12:00 si 16:00. Rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2018 pentru judetul Prahova…

- Proba scrisa la Limba si Literatura Romana, in cadrul examenului de Bacalaureat 2018, a fost programata in centrele de examinare din Romania in cursul zilei de luni, 25 iunie. Ramaneti pe adevarul.ro pentru a afla in timp util subiectele la Romana BAC si rezolvarea acestora.

- Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului in aceasta dimineata, a primei zile de Paste, in judetul Vrancea au fost inregistrate doua cutremure, de 2,3, respectiv 2.5 grade.Primul a avut loc la ora 07.28, iar cel de al doilea la ora 09.57.Aceste doua cutremure au…