Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul National Militar "Alexandru Ioan Cuza" se remarca prin pregatirea elevilor absolventi, avand promovabilitate maxima la examenul de Bacalaureat din iunie iulie 2024.Potrivit reprezentantilor unitatii de invatamant, cele mai multe note de 10 au fost la disciplina matematica, respectiv 4. La acestea…

- Rezultatele la examenul de Bacalaureat – sesiunea de vara 2024 au fost afișate. Dintre cei 438 de absolvenți ai celor cinci licee din Lugoj, care s-au inscris la examen, doar 290 de candidați au reușit sa promoveze examenul maturitații, 20 nu s-au prezentat, iar 128 (30,62%) au fost respinși.…

- Promovabilitate mare pentru școlile din orașul Moveni, la Evaluarea Nationala La nivelul orașului Mioveni s-au inscris la examenul de absolvire a clasei a VIII-a un numar de 271 de elevi din cele trei unitați de invațamant existente in oraș, respectiv Școala Gimnaziala „George Topirceanu”, Școala Gimnaziala…

- Cinci elevi din Argeș au fost eliminați de la examenul de Bacalaureat, dupa ce au fost surprinși cu telefoane mobile in sala de examen in urma unui mesaj Ro-Alert. Astazi, 2 iulie, absolvenții de liceu au susținut a doua proba scrisa la BAC, fie la Istorie, fie la Matematica, in funcție de profilul…

- Pentru prima sesiune a examenului de Bacalaureat s-au inscris in județ 1118 absolvenți din promoția curenta și 190 de absolvenți din promoții anterioare, insumand 1308 candidați care sunt așteptați la susținerea probelor de competențe și a probelor scrise, a informat Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ)…

- Pentru examenul național de Bacalaureat, in județul Bacau, s-au inscris 3.662 de candidați. Dintre aceștia, doar 300 sunt absolvenți din promoțiile anterioare. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Școlar Județean Bacau, Roxana Cerghici, a declarat ca vor fi 14 centre de examen: La nivelul județului…

- S.Ed.C Mioveni organizeaza inca o campanie de sterilizare Joi, 13 iunie, organizam inca o campanie de sterilizari gratuite pentru proprietarii de caini și pisici din oraș, in aceeași locație: zona de picnic Fagetu – pe DJ 741, Mioveni – Ștefanești. Programarea se va face la numarul: 0733438006. Condiții…

- Vasile Mihailescu: EU VOTEZ CU AUREL! Mai sunt cateva zile pana la alegeri le locale. Vasile Mihailescu, fost consilier județean, afirma ca s-a hotarat in privința omului pe care il va vota pentru funcția de primar. “Cred, in ceea ce ma privește, ca opțiunile sunt cumva limitate. Voi vota AUREL COSTACHE…