Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației a anunțat vineri seara ca 5.676 de candidați la posturi de director de școala au promovat proba scrisa, ceea ce inseamna 65,8%. Proba scrisa a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitațile de invațamant preuniversitar de stat a avut…

- Proba scrisa din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct in unitatile de invatamant preuniversitar de stat va avea loc vineri, incepand cu ora 10.00. Proba scrisa se va desfasura in format fizic.In structura probei scrise, circa 60% dintre itemi vor viza capacitatile…

- Proba scrisa din cadrul concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct in unitatile de invatamant preuniversitar de stat va avea loc vineri, incepand cu ora 10,00. Proba scrisa se va desfasura in format fizic. Accesul candidatilor in sali va fi permis in intervalul orar…

- Vineri, 15 octombrie 2021, la centrul de concurs de la Colegiul Național „Gheorghe Lazar”, Cluj-Napoca se va desfașura proba scrisa din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct in unitațile de invațamant preuniversitar de stat, din județul Cluj, in conformitate cu…

- Primele rezultate ale concursului de titularizare in invatamantul preuniversitar au fost afisate marti, iar rata notelor peste 7 este de 44,47%, in scadere fata de rezultatele consemnate in ultimii patru ani. La proba scrisa, desfasurata saptamana trecuta, erau inscrisi peste 34.000 de candidati,…

- Doar 44,5% dintre candidați au reușit sa obțina nota necesara titularizarii pe post, respectiv minimum 7, la examenul din acest an. 35% au obținut intre 5 și 7. Rezultatele au fost catalogate drept „foarte slabe” de ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Rezultatele obținute de cadrele didactice care…

- Peste 1000 de candidați vor susține miercuri, 21 iulie 2021, proba scrisa din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice declarate vacante/rezervate in invațamantul preuniversitar, sesiunea 2021.Proba va incepe la ora 9:00, in cinci centre de ...

- 21 iulie 2021: proba scrisa din cadrul concursului de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din invațamantul preuniversitar (titularizare) Miercuri, 21 iulie 2021, va avea loc proba scrisa din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitațile…