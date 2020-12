Stiri pe aceeasi tema

- Firmele recruteaza pentru varfurile de comenzi de sarbatori. Cei mai cautați angajați: curierii, promoterii, lucratorii comerciali și soferi Peste 5.000 de joburi sunt oferite in prezent pentru curieri, promoteri, lucratori comerciali, cofetari sau soferi, pe platforma eJobs.ro, anunța compania intr-un…

- Bitcoin ar putea sa depașeasca pragul istoric de 20.000 de dolari, in condițiile in care a depașit 18.000 de dolari, iar investitorii aleg activele cripto, din cauza asemanarii cu aurul - nu sunt controlate de guverne și exista in cantitați limitate, noteaza Ionuț Paulenco, analizt de piața eToro,…

- Interesul pentru Black Friday 2020 a fost uriaș. Dovada este și faptul ca peste un milion de romani au cautat joi pe Google termenul ”eMAG” și peste 200.000 au cautat ”Altex”. Vanzarile sunt mai mari decat anul trecut și plațile cu cardul au crescut cu mai mult de 50%, potrivit HotNews. La eMAG, Black…

- ADVERTORIAL. Anul acesta, de Black Friday, Iulius Town ți-a pregatit o surpriza. Trei saptamani consecutive ai reduceri in magazinele tale preferate, timp suficient sa descoperi toata gama de oferte și sa cumperi cadouri de Craciun celor dragi. Consulta catalogul online și pregatește-te din timp pentru…

- BLACK FRIDAY 2020. eMAG estimeaza ca in aceasta ediție aniversara de Black Friday 2020 clienții vor face comenzi totale in valoare de 585 de milioane de lei, cu 17% mai mult decat anul trecut. "Anul acesta oamenii vor sa investeasca mai mult in confort și tehnologie, in contextul generat de…

- A 10-a ediție Black Friday la eMAG vine cu mai multe premiere pentru clienți: pe 13 noiembrie, peste 4 milioane de produse vor avea reduceri totale de 300 de milioane de lei, oferite de catre eMAG și de sellerii din Marketplace. Magazinul estimeaza ca in aceasta ediție aniversara de Black Friday 2020…

- Consumatorul trebuie sa stie ca, din momentul in care a primit un produs comandat online, are dreptul de a denunta contractul si 14 zile pentru a returna produsul, daca nu este multumit de el, fara sa invoce vreun motiv. In cazul returnarii produsului, consumatorul isi poate primi suma de la comerciant…

