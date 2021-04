Stiri pe aceeasi tema

- Puteți ajuta familiile fara o situație financiara prea buna, fara curent sau frigider, din Rudna și Craiu Nou, pentru a trece mai ușor sarbatorile Pascale. Au nevoie de alimente, produse de igiena, aragaz sau mașina de spalat semiautomata.

- Guvernul va aproba joi prelungirea starii de alerta, a anuntat premierul Florin Citu intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria. Iar in cadrul hotararii adoptate vor fi prevazute si restrictiile de circulatie din perioada Pastelui ortodox.

- Paștele catolic se celebreaza pe data de 4 aprilie, in timp ce Paștele ortodox se sarbatorește pe data de 2 mai. Pentru a fi mai aproape de cei dragi, ți-am pregatit cele mai frumoase mesaje de Paștele catolic 2021. Ce urari sa trimiți familiei și prietenilor de Paște 2021.Calcularea datei la care creștinii…

- In perioada Sarbatorilor pascale catolice, peste 500 de politisti de frontiera vor fi, zilnic, in judetele Tulcea si Constanta, implicati in activitati de supraveghere si control la frontiera de stat si pentru prevenirea si combaterea infractionalitatii transfrontaliere, precizeaza Garda de Coasta.…

- Noua din zece cetațeni romani doresc sa calatoreasca incepand cu perioada sarbatorilor pascale, pana la sfarșitul verii. STUDIU Incepand cu perioada Paștelui, pana la finalul verii, peste 90% dintre romani intenționeaza sa calatoreasca, arata un studiu realizat in luna martie a anului 2021, de catre…

- In momentul in care aveți o familie numeroasa, cu siguranța aveți nevoie și de o mașina spațioasa. Insa, nu intotdeauna o familie iși permite achiziționarea unui autoturism de mari dimensiuni, ceea ce inseamna ca pot interveni neplaceri in momentul in car

- Indiferent de serviciile despre care vorbim, vrem mereu ce este mai bun. Vrem, de altfel, cel mai bun transport internațional repatriere decedati . Acest lucru este normal, intrucat trebuie sa ne asiguram de faptul ca persoana decedata ajunge acasa in siguranța. Pentru a beneficia, insa, de calitate…

- Eduard Novak, Ministrul Tineretului și Sportului, propunerea UDMR pentru acest post a fost invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia la „Prietenii lui Ovidiu”. Acesta a vorbit despre familie, bicicletele pe care le folosește, dar și despre faptul ca e contestat de mai mulți oameni din ciclismul romanesc. Emisiunea…