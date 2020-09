Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Cluj acuza faptul ca angajatii Spitalului Clinic de Boli Infectioase nu i-au dat nici dupa aproape o luna copiile dupa analizele mamei sale, pe baza carora voia sa ceara si sfatul unor specilaisti din Bucuresti. Intre timp, a aflat ca mama sa a murit in spital din cauza Covid-19, desi…

- Un barbat de 40 de ani din satul Hanaseni, raionul Leova, a fost gasit mort intr-un camp din extravilanul aceleiasi localitati. Politia a fost alertata in aceasta dimineata in jurul orei 08:40.

- Un bucureștean in varsta de 34 de ani a fost gasit fara suflare in zona Șaua Galașescu, din Munții Fagaraș. Moartea suspecta a barbatului ridica acum semne de intrebare omaneilor legii, care au deschis deja o ancheta in acest caz.

- Curtea Constituționala a Romaniei va discuta marți, 14 iulie, sesizarile Avocatului Poporului și Inaltei Curți de Casație și Justiție in legatura cu legea privind noul sistem de impozitare a pensiilor speciale, care poate ajunge pana la 85% conform legii votate in Parlamentul Romaniei.

- Moarte cu semne de intrebare in Capitala. Corpul neinsufletit al unui tanar a fost gasit intr-un cartier de pe strada Alba-Iulia. Potrivit politiei este vorba despre un adolescent in varsta de 17 ani. Oamenii legii au fost alertati in aceasta dimineata, in jurul orei 06:15.

- Familia si apropiatii femeii in varsta de 39 de ani din Alba Iulia, care a decedat luni, 23 iunie, infectata cu coronavirus, sunt, in continuare, socati de soarta acesteia. Anemona nu avea nicio boala si s-a stins in cateva zile. Sunt criticati si medicii care, in opinia lor, ar fi trebuit sa ii faca…

- Un barbat, in varsta de 58 de ani, ar fi fost ucis in bataie si lasat de agresor la marginea drumului, printre copaci, in apropierea satului Bolohani, raionul Orhei. Cadavrul barbatului a fost depistat, ieri, de catre un barbat, care a si anuntat oamenii legii.