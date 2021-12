Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe penitenciare din țara au ajuns din nou sa fie supraaglomerate. Așa se intampla și cu penitenciarul din Botoșani, intrucat unitatea de detenție a dezafectat doua pavilioane in vederea construirii unui nou centru de detenție cu 320 de locuri și a unui centru multifuncțional pentru activitați…

- In urma doar cu cateva minute, pe pagina de Facebook a Facultații de Litere din Baia Mare a fost facut un anunț tragic. Lector universitar Lia Covaci, a decedat. „Facultatea de Litere regreta dispariția dureroasa a celei care a fost lector univ. Lia Covaci, pedagog desavarșit, excelent specialist in…

- Executivul Consiliului Județean a primit joi vizita președintelui și vicepreședintelui Consiliului Raional Hincești, Iurie Levinschi și Lilia Tanase. In cadrul intalnirii au fost discutate proiectele comune care vor contribui la consolidarea relației de colaborare intre Consiliul Județean Maramureș…

- In noaptea de luni spre marti, polițiștii din Baia Sprie, in timp ce executau serviciul de supraveghere a traficului rutier pe D.N. 18, strada Campului din oraș, au oprit pentru control o autoutilitara, care circula din direcția municipiului Sighetu Marmației spre Baia Mare. Polițiștii au identificat…

- Duminica, la ora 16.10, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier pe strada Vasile Lucaciu din municipiu. La fața locului, polițiștii au constatat ca un barbat din Ungaria a condus un motociclu dinspre Baia Sprie inspre strada 8 Martie, și a intrat in coliziune…

- Șoferul de 20 de ani care a spulberat cu mașina un cuplu care se deplasa pe trotuar in Baia Mare, dupa ce a scapat de sub control bolidul pe care il conducea, ar putea fi judecat sub cea mai blanda masura preventive și ar putea merge chiar la facultate. GANDUL prezinta in exclusivitate pasaje din […]…

- Un accident rutier s-a produs cu putin timp in urma pe Bd. Traian din Baia Mare. Doua masini au intrat in coliziune. La fata locului se indreapta echipaje de politie si ambulanta. Traficul este ingreunat in zona respectiva. Source

- In perioada 04-05 septembrie, polițiștii rutieri maramureșeni au acționat pe drumurile publice pentru prevenirea evenimentelor rutiere care au ca principal cauza depașirea limitelor legale de viteza. Acțiunile au avut loc la Baia Mare, pe DJ 186 Saliștea de Sus-Sacel și in Dragomirești. Polițiștii rutieri…