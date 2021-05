Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a afirmat ca si-a propus reforma companiilor statului, reducerea risipei, eliminarea furtului din banul public, precizand ca Romania va avea o lege a salarizarii care va lega performanta de venit si o lege a pensiilor care va fi sustenabila si peste 15, mentionand ca aceste lucruri…

- Florin Citu a fost intrebat sambata, intr-o conferinta de presa, ce pregateste Guvernul pentru eliminarea distorsiunilor pe impozit, pe venit, profit si proprietati, conform unui act aparut in presa. „Acolo scria excesiv, era vorba de motivatii excesive. Pentru a sti exact la ce ne referim trebuie sa…

- ”Am spus din primul moment ca asta este testul acestei coalitii - bugetul (...), un buget care forteaza reforma. Si am spus de multe ori ca prin buget vom forta reforma si sa iasa din Parlament fara niciun fel de amendament. Daca avem ceva de pus, punem in Guvern si apoi sa putem sa scoatem din Parlament…

- Romania va livra R. Moldova 21.600 de doze de vaccin „AstraZeneca”, prima serie din cele 200 000 de doze pe care le va oferi Bucureștiul cetațenilor moldoveni. Despre aceasta a anunțat astazi premierul Romanei, Florin Cițu, dupa ce Guvernul de la București a aprobat o hotarire in acest sens, transmite…

- „Ce urmeaza in 2021? Reforma si investitii! In 2020 Romania a fost lovita de cea mai mare criza din ultima suta de ani. Am luat cele mai bune masuri si am reusit, asa cum am promis, sa evitam recesiunea tehnica. 1.4 milioane de romani din sectorul privat au intrat in somaj tehnic. Nu a fost niciun protest.…

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni ca timp de un an premierul Florin Citu a indepartat Romania din Uniunea Europeana cu fiecare actiune pe care a facut-o. "Am vazut reactia premierului Citu la amendamentele prezentate de PSD. Domnule Citu, timp de un an, cu fiecare…