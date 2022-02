Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, apreciaza ca nu exista in acest moment indicii ca Rusia ar fi gata sa actioneze in Ucraina, transmite Reuters, preluand o declaratie facuta miercuri televiziunii France 2, noteaza Agerpres. Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat marti Occidentul…

- Statele Unite vor oferi finanțare pentru proiecte de întarire a graniței Ucrainei cu Rusia și Belarusul în contextul escaladarii tensiunilor dintre Moscova și Kiev, anunța agenția Reuters.Serviciul ucrainean de protecție a frontierelor a anunțat marți ca proiectele în valoare…

- Ministerul Afacerilor Externe de la Moscoava a protestat vineri dupa ce o persoana a aruncat un cocktail Molotov spre cladirea consulatului sau din orașul ucrainean Liov, intr-un act pe care l-a denunțat drept „terorist”, relateaza Reuters . MAE rus a convocat un oficial ucrainean pentru a oferi explicații…

- Zelenski nu a dat vreun detaliu cu privire la cum și cand ar putea fi ținut referendumul, dar a spus ca este una dintre opțiunile de a reinvia un proces de pace blocat in estul Ucrainei și de a pune capat conflictului cu Rusia vecina.In ultimele saptamani, Ucraina s-a straduit sa consolideze sprijinul…

- Trimiterea de trupe americane pentru a apara Ucraina de un atac rusesc „nu este luata în calcul” pentru ca tara nu face parte din NATO, a declarat miercuri presedintele american Joe Biden.„Ideea ca SUA sa recurga unilateral la forta pentru a raspunde unei invazii ruse a Ucrainei…

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, a avertizat ca va avea loc un „masacru cu adevarat sangeros” daca Rusia va invada Ucraina și a avertizat ca „și rușii se vor intoarce in sicrie”, pe fondul ingrijorarilor cu privire la mișcarile de trupe la granița țarii. Reznikov a facut un apel catre…

- ​Joe Biden spune ca elaboreaza inițiative ample pentru a îngreuna invadarea Ucrainei de catre președintele rus Vladimir Putin și ca nu va accepta "liniile roșii" ale Moscovei, declarațiile președintelui american venind într-un context de temeri ca acest conflict care mocnește la…

- Presedintele rus Vladimir Putin a calificat luni, in cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul sau francez Emmanuel Macron, drept o ”provocare” exercitiile militare efectuate de SUA si NATO in Marea Neagra, potrivit unui comunicat difuzat de Kremlin, relateaza AFP. In convorbirea cu presedintele…