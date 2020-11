Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, anunta cinci „promisiuni” pe care formatiunea politica pe care o conduce le face „inca din prima zi” in care va avea puterea politica. Printre altele, Ponta vorbeste despre un venit minim de criza, scutiri de taxe si impozite pentru companiile care raman in activitate…

- Victor Ponta face cinci promisiuni, cinci „conditii esentiale" care trebuie aplicate in prima zi in care Pro Romania va fi la guvernare, parte a unei guvernari sau va sprijini un guvern. La Congresul in care a fost validata fuziunea Pro Romania cu ALDE, Victor Ponta a afirmat ca prima promisiune este…

- "Inchiderea scolilor este o masura total gresita, care afecteaza copiii si parintii , impotriva recomandarilor si practicii internationale - doar o masura care arata incompetenta, neseriozitate si lipsa de viziune! In PROMISIUNEA NOASTRA a scoate tara din criza redeschiderea scolilor este una dintre…

- Pro Romania propune introducerea unui "venit minim de criza" de care ar urma sa beneficieze persoanele cu venituri mici, potrivit unei prezentari facute duminica de liderul partidului, Victor Ponta.

- Ludovic Orban, premierul Romaniei, a vorbit, vineri, despre posibilitatea unei testari in masa, dupa creșterea alarmanta a numarului de cazuri de COVID. Premierul a spus ca zilnic incearca sa creasca capacitatea de testare.„Iluzia testarii in masa este vanduta de PSD. La ora actuala testarea se face…

- Presedintele Pro-Romania, Victor Ponta, spune joi, cand Romania a depasit 3000 de cazuri noi de COVID in 24 de ore, ca nu se poate continua asa, intr-o astfel de criza, si trebuie actionat.

- Presedintele Partidului Pro Romania, Victor Ponta, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, ca rezultatul testelor pentru COVID-19 este negativ, afirmand totodata ca PSD va pierde alegerile locale in Iasi si Bacau, unde formatiunea politica pe care o conduce va obtine multe voturi. Aflat la Iasi…

- Victor Ponta este de parere ca Guvernul și-a propus sa riște imbolnavirea masiva a populației cu Covid-19, doar pentru a da impresia ca totul este sub control și in acest fel sa se poata organiza alegerile parlamentare. Totodata, liderul Pro Romania a mai precizat ca și daca ar fi un milion de cazuri,…