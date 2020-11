Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, anunta cinci „promisiuni” pe care formatiunea politica pe care o conduce le face „inca din prima zi” in care va avea puterea politica. Printre altele, Ponta vorbeste despre un venit minim de criza, scutiri de taxe si impozite pentru companiile care raman in…

- Pro Romania propune introducerea unui "venit minim de criza" de care ar urma sa beneficieze persoanele cu venituri mici, potrivit unei prezentari facute duminica de liderul partidului, Victor Ponta.

- Presedintele Parlamentului European, David Sassoli, a anuntat joi ca va intra in autoizolare, dupa ce a intrat in contact cu un colaborator al sau testat pozitiv la COVID-19, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.''Recent am fost in contact cu un membru al echipei mele care astazi a fost testat…

- Ministrul sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, luni, la Piatra-Neamt, ca se asteapta ca din a doua jumatate a lunii octombrie Romania sa intre pe o panta descendenta a numarului de cazuri de COVID-19, informeaza Agerpres.Ministrul sanatatii a precizat ca pentru ca acest lucru sa se intample, populatia…

- Presedintele Partidului Pro Romania, Victor Ponta, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, ca rezultatul testelor pentru COVID-19 este negativ, afirmand totodata ca PSD va pierde alegerile locale in Iasi si Bacau, unde formatiunea politica pe care o conduce va obtine multe voturi. Aflat la Iasi…