Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, cere convocarea urgenta a Consiliului General al Municipiului București (CGMB) pentru rezolvarea „crizei gunoaielor” din sectorul 1 al Capitalei, care, in opinia ei, a ajuns „un focar de mizerie”. „Am gasit soluția de urgența pentru criza…

- Primaria Secorului 1 al Capitalei a transmis luni, 8 noiembrie, un comunicat, in care se arata ca in ultima perioada au inregistrat datorii de peste 100 de milioane de lei la prestatorul serviciului de salubritate, care de cateva saptamani nu mai ridica deseurile. Iar Politia Locala va efectua controale…

- Procesul de votare a fost suspendat in sectia 643 din Sector 3, dupa ce o persoana a murit in interiorul sectiei de vot, informeaza stiripesurse.ro. Deocamdata nu exista informatii cu privire la identitatea persoanei decedate. O alta secție de vot din sectorul 3 a fost inchisa dupa ce doi membri ai…

- De mai bine de un an si jumatate, locatarii unor blocuri din sectorul Ciocana al Capitalei lupta in instanta cu o companie de constructii. Oamenii sunt nemulțumiți ca in fața cladirilor in care locuiesc vor fi ridicate trei blocuri inalte, cu peste 20 de etaje.

- Mai multe mașini parcate, dar și cele care circulau au fost la propriu spalate in urma unei scurgeri de apa. Potrivit unor imagini publicate de cei care au trecut aseara prin zona, apa a țașnit dintr-o gura de canalizare la cațiva metri inalțime. Scurgerea s-ar fi produs in sectorul Rișcani, pe bulevardul…

- In citeva săptămini in sectorul Botanica al capitalei va fi inaugurata o nouă grădiniţă. Anunțul a fosta facut de primarul general al capitalei, Ion Ceban, pe pagina sa oficiala de facebook. ”Este vorba despre instituţia de educaţie preşcolară Nr. 79, care a fost reparată capital. Lucrările…

- "Maine aprobam in forurile de conducere un protocol de colaborare cu PMP in consiliile judetene si locale, inclusiv la Bucuresti. PMP e aliat cu noi la guvernare si chiar daca a existat o candidatura separata, care trebuie sa recunoastem ne-a dat ceva emotii. M-a surprins candidatura. La experienta…

- Carmen Elena Zanfir, director la Scoala nr. 150 din Capitala, a fost condamnata la trei ani inchisoare cu executare pentru luare de mita, fiind acuzata ca a primit suma de 137.236 de lei de la reprezentantul unei firme care executa lucrari de reparatii si reabilitare a scolii, transmite Agerpres.Tribunalul…