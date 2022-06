Stiri pe aceeasi tema

- Dani Coman (43 de ani), președintele de la Hermannstadt și fostul internațional roman, s-a aratat impresionat de Mihai Popa (21 de ani), portarul lui FC Voluntari. Coman, portar cu 14 apariții in tricoul naționalei, considera ca Popa poate depași nivelul la care a ajuns Ciprian Tatarușanu, proaspat…

- Hermannstadt și CSA Steaua au remizat in ultima etapa a play-off-ului din Liga 2, scor 0-0. Dupa acest rezultat, sibienii au promovat in Liga 1. Marius Maldarașanu, antrenorul lui gazdelor, a vorbit dupa performanța reușita. Maldarașanu a vorbit despre greutațile prin care a trecut in acest an la Hermannstadt…

- Dani Coman (43 de ani), președintele celor de la Hermannstadt, a dezvaluit ca se gandește la plecarea de la Sibiu, dupa ce a promovat echipa inapoi in Liga 1. Coman a afirmat ca are doua oferte concrete in momentul de fața: una de la FC Brașov și una de la CFR Cluj. Acesta a precizat ca va lua o decizie…

- Daniel Paraschiv, 23 de ani, imprumutat de CFR Cluj la Hermannstadt, autorul unui gol vital pe Cluj Arena impotriva Universitații (2-1), și-a expus planurile de viitor. Daniel Paraschiv, 23 de ani, a marcat primul gol al sibienilor pe Cluj Arena, 2-1 pentru Hermannstadt cu U Cluj, deschizand drumul…

- Marius Maldarașanu (47 ani), antrenorul celor de la Hermannstadt, i-a acuzat pe adversarii de la U Cluj de lipsa de respect la finalul meciului caștigat in deplasare de formația sibiana, scor 2-1. Tehnicianul lui Hermannstadt și-a laudat elevii pentru determinarea cu care au abordat partida, dar a recunoscut…

- FC Hermannstadt a obținut marți o victorie foarte importanta: echipa antrenata de Marius Maldarașanu s-a impus impotriva celor de la Universitatea Cluj, scor 2-1, in ultimul meci al etapei a noua a play-off-ului Ligii 2.

- FC Hermannstadt, ocupanta locului secund in play-off-ul din Liga 2, ar avea mari probleme financiare. FC Hermannstadt a intrat in insolvența pe 31 septembrie, iar in luna martie a obținut aprobarea planului de reorganizare. Datoriile clubului sibian sunt mari, aproximativ 5 milioane de euro, iar promisiunile…

- Sezonul regulat al Ligii 2 s-a incheiat odata cu jocurile programate in acest week-end. Petrolul, U Cluj și Hermannstadt și-au caștigat meciurile și-au terminat pe primele trei poziții ale clasamentului. Președintele celor de la Hermannstadt, Dani Coman spera ca echipa sa sa promoveze direct in Liga…