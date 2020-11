Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, la inaugurarea centurii municipiului Radauți, ca actualul Guvern condus de Ludovic Orban a susținut puternic investițiile in infrastructura din județul Suceava. Lucian Bode a precizat ca numai in acest an au fost alocate sume record pentru ...

- Operatiunea de reabilitare a 500 de metri de cale ferata a avut loc la Pojorata, in judetul Suceava si a constat, conform oficialilor CFR, in inlocuirea suprastructurii caii ferate folosind o tehnologie noua, care nu a mai fost folosita in Romania, cu un tren de lucru achizitionat de CFR. Acesta poate…

- Primii kilometri de autostrada din Moldova vor fi dați in folosința la inceputul lunii decembrie. 16 km din cei 31 ai centurii Bacaului, finalizați inainte de termen Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, vineri, la Bacau, ca autostrada de centura a orasului va fi data in folosinta in cateva zile…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat vineri, 20 noiembrie, la Bacau, ca autostrada de centura a orasului va fi data in folosinta in cateva zile si a felicitat constructorul, firma condusa de omul de afaceri Dorinel Umbrarescu, pentru ca a reusit finalizarea lucrarilor cu un an inainte de termen.…

- „Guvernul pe care il conduc trateaza cu cea mai mare atentie toate investitiile necesare pentru dezvoltarea judetului Giurgiu. Avem proiecte foarte serioase pentru judetul Giurgiu. Exista un proiect pe care il astept de 15 ani. De fapt de 13 ani si anume podul de cale ferata de la Gradistea. Podul …

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a salutat inițiativa SUA de a sprijini construirea unei autostrazi și a unei cai ferate intre Romania și Polonia. Rail-2-Sea și Via Carpatia vor primi un sprijin important pentru dezvoltarea infrastructurii, se arata intr-un amplu comunicat de presa al ministerului…

- Lucian Bode a afirmat acest lucru in cadrul ceremoniei de semnare a contractului de reabilitare a liniei ferate pe Subsectiunea 2, Apata – Cata, din sectiunea de cale ferata Brasov – Sighisoara. El i-a transmis prim-ministrului Ludovic Orban ca pentru subsectiunea Apata – Cata au existat 22 de termene…

- Un singur tren va duce calatorii de la Gara de Nord la Aeroportul Otopeni, din 50 in 50 de minute. Cand va fi data in folosința linia de cale ferata Un singur tren va duce calatorii din Gara de Nord la aeroportul Otopeni, iar intervalul de succedare va fi de 50 de minute, a declarat, miercuri, Dan Costescu,…