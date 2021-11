Stiri pe aceeasi tema

- Liderii celor mai bogate economii din lume au convenit sa continue eforturile de limitare a incalzirii globale prin „acțiuni semnificative și eficiente”, scrie BBC. Dar, proiectul de la Summitul G20 de la Roma a constat in puține angajamente concrete, dezamagindu-i pe activiști. Grupul G20, format din…

- Klaus Iohannis va fi in Slovenia, timp de doua zile, pe 5 și 6 octombrie, potrivit comunicatului Administrației Prezidențiale. Reuniunea informala a Consiliului European este gazduita de castelul din Brdo, marți, dupa ora 19.00 (ora Romaniei). Sosirea șefilor de delegație are loc in jurul orei 19.00…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, marti si miercuri, la Brdo (Slovenia), la reuniunea informala a Consiliului European si la Summitul UE-Balcanii de Vest. Situatia din Afganistan, acordul de securitate dintre SUA, Marea Britanie si Australia si relatiile dintre Uniunea Europeana si China se afla…

- Guvernul britanic a fost in centrul unui scandal inedit dupa ce o alpaca numita Geronimo a fost de doua ori testata pozitiv pentru tuberculoza bovina, iar Departamentul pentru Alimentație, Mediu și Afaceri Rurale (Defra) a ordonat sa fie eutanasiata. Proprietara, Helen Macdonald, a contestat rezultatele…

- Exploziile de lânga Aeroportul Internațional Hamid Karzai din Kabul au șocat opinia publica internaționala și liderii mondiali care și-au exprimat condoleanțele și solidaritatea cu poporul american și cel afgan, condamnând în termeni duri atacul terorist, relateaza Fox News.Președintele…

- Miscarea talibanilor afgani a cerut Turciei sa ofere sustinere tehnica, fara prezenta militara, pentru administrarea Aeroportului din Kabul dupa retragerea trupelor occidentale, pe 31 august, afirma surse citate de agentia Reuters. „Talibanii au formulat o solicitare pentru sustinere tehnica in scopul…

- Geronimo, un exemplar masculin de alpaca din Marea Britanie, va fi eutanasiat dupa ce proprietara lui a pierdut apelul final la Inalta Curte pentru salvarea animalului, informeaza joi DPA/PA Media. Geronimo a fost testat pozitiv de doua ori pentru tuberculoza bovina si, ca urmare, Departamentul pentru…

- Liderii de afaceri si-au exprimat ingrijorarea cu privire la numarul de angajati care trebuie sa se autoizoleze dupa ce au fost notificati de aplicatie atunci cand au intrat in contact cu cineva testat pozitiv la Covid-19. Conform modificarii, daca cineva este testat pozitiv dar este asimptomatic, aplicatia…