Promisiuni de vânzare Atentie la antecontractele care prevad ca pretul final al imobilului ce urmeaza a fi construit sa fie recalculat in functie de evolutia indicilor preturilor in constructii! In articolele anterioare am discutat despre populatie, locuinte, dezvoltare imobiliara. Peste tot in lume, dezvoltarea se produce in jurul marilor metropole (polii de crestere economica) si a zonelor metropolitane extinse care cuprind unitati administrativ-teritoriale (orase si localitati urban-rurale) de dimensiuni mai mici. Toate acestea atrag populatie din zonele limitrofe (migratie intrajudeteana si interjudeteana/ migratie… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

