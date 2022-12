Stiri pe aceeasi tema

- OFICIAL: Austria anunța ca se opune aderarii Romaniei la spațiul Schengen. Anunțul ministrului de interne austriac Gerhard Karner, ministrul de interne austriac, a anuntat joi dimineata ca va vota impotriva aderarii Romaniei si a Bulgariei la spatiul Schengen in reuniunea Consiliului Justitie si Afaceri…

- Scandalul aderarii Romaniei la spațiul Schengen ține de mai multe zile Romania cu sufletul la gura mai rau ca un scandal de tip Elodia pe OTV. Cu razboiul la granița și posibilitatea ca lucrurile sa degenereze in orice moment, Romania ramane un punct fierbinte, prin care NATO ar putea transporta…

- Voicu Vușcan, administratorul Elit, unul dintre cei mai mari producatori de mezeluri din Romania, a transmis pe pagina proprie de pe o rețea de socializare ca daca Romania nu va fi primita in Schengen, nu va mai prelungi niciun contract, cu nicio firma cu acționariat austriac. Austria a ramas singura…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a declarat marti, la Antena 3, ca el nu crede ca se mai poate face nimic in privinta aderarii la Schengen si nu stie ”ce naiba mai negociem, ca toata lumea a recunoscut ca am indeplinit toate criteriile tehnice”, informeaza News.ro.Fostul premier Mihai Tudose considera…

- Croația ar trebui primita in Schengen, dar Romania și Bulgaria nu inca, spune ministrul austriac de Interne, Gerhard Karner. Austria a ramas singura țara care se opune in acest moment admiterii Romaniei in spațiul comun european, dupa ce Olanda și Suedia au renunțat la obiecții.

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a declarat, luni, la Digi24, despre acuzatiile care i se aduc ministrului de Interne, Lucian Bode, privind achizitia de masini BMW pentru IGPR, ca in Europa, toate politiile nationale au masini de politie cumparate de la BMW. Sa stiti ca as cumpara si eu o masina…